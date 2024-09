Een welverdiende ode aan de vine-compilaties van WorldstarHipHop

Vandaag wordt de stekker officieel uit Vine getrokken en daar word ik bijzonder sip van. Ik voel me heel erg somber zelfs, alsof ik zojuist Mad World van Gary Jules op repeat heb gezet tijdens een XTC-dip. De app die je in staat stelde creatieve en grappige filmpjes van enkele seconden te maken, leverde heuse vine-sterren op, waarvan sommigen het zelfs tot Hollywood schopten. Maar waar ik Vine eigenlijk het meest mee associeer, zijn de compilaties van WorldstarHipHop die ik al zo’n drie jaar met een religieuze toewijding kijk.

WorldstarHipHop is al jarenlang een curator van nieuwe hiphop, maar de site staat vooral bekend als doorgeefluik van alles op het internet dat ordinair is en clicks oplevert. De compilaties die het platform daarvan maakt, zijn hun grootste trekpleister. Zo heb je bijvoorbeeld de fight-compilaties waarin mensen in McDonalds-filialen en parkeerterreinen van Walmarts elkaar de hersens in slaan, of de ratchet-compilaties waarin je favoriete rappers zaten te friemelen aan videoclipmodellen.

Met de komst van Vine ontstond er een nieuwe soort compilatie waar al deze dingen bij elkaar kwamen en meer. Het was een wonderbaarlijke plek waar twerkende dwergen vredig naast vapetrickmeesters konden bestaan. Een plek waar sketches van zes seconden beter waren dan de beste comedy’s omdat ze meteen op de actualiteit (van groot wereldnieuws tot nieuwe straatanthems en viralfilmpjes) inspeelden. Een oord waar de gemiddelde beveiliger beter vecht dan Rico Verhoeven, en crackjunks met engelenstemmen zomaar iemands portiek onderscheten. Ik kan nog zo wel even doorgaan, maar ik wil niet alles verklappen. Als je het fenomeen nog niet kende, is het nu tijd om op je eigen ontdekkingsreis te gaan. Als enig kind waren deze vine-compilaties de grote broer die ik nooit heb gehad. Het leerde me waardevolle levenslessen die je ouders je niet bijbrengen.

Elke zondag kwamen mijn vrienden en ik bij elkaar om op een beamer de nieuwe verzamelingen Vines van WorldstarHipHop te bekijken. Joints werden van tevoren behendig gerold en alvast klaar gezet, en iedereen koos een comfortabele zithouding om de komende twintig minuten een virtuele reis maken die zijn weerga niet kent. Mijn hartslag versnelt nog steeds als ik denk aan de introductiejingle met de Ya Yeet-sample. Ik weet dat de compilaties nu al een tijdje zijn verrijkt met onder meer snapchatfilmpjes. Maar op deze zwarte dag dat Vine uit onze levens wordt gerukt is het tijd om stil te staan bij de plek waar het allemaal begon. Deze Vine in mijn hart zal tot in de eeuwigheid blijven loopen. Rust in vrede.