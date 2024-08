De wereld kreeg er 357 nieuwe miljardairs bij en daar zat jij niet bij

Dit stuk verscheen eerder op VICE News US .

Het is nog nooit zo’n goed moment geweest om miljardair te zijn. Want uit de jaarlijkse billionaire census van onderzoeksbureau Wealth X, die op dinsdag werd gepubliceerd, blijkt dat de miljardairs van deze wereld in 2017 rijker werden dan ooit.

Videos by VICE

Het zijn er dan ook wel 357 meer — bijna 15 procent — dan het jaar ervoor. Maar het vermogen van de nu 2.754 mensen met een miljard dollar of meer is met 25 procent nog sneller gegroeid. Dat is een recordtoename, zowel in het aantal miljardairs, als in hun totale vermogen, aldus het onderzoek van Wealth X.

De groep heeft in totaal 7,8 biljoen euro aan vermogen. Dat is ongeveer tien keer het bedrag dat alle Nederlanders samen in een jaar verdienen. Eerder deze maand kwam Forbes op basis van andere berekeningen al tot de conclusie dat alle miljardairs ter wereld samen ongeveer 7,71 biljoen euro aan vermogen bezitten.

Onder de allerrijksten heerst trouwens wel grote ongelijkheid. De tien rijkste mensen ter wereld hebben samen zo’n 578 miljard euro. Amazon-oprichter Jeff Bezos is met een geschat vermogen van 95 miljard euro de rijkste op de Forbeslijst.

Voor het eerst zijn er meer miljardairs in Azië dan in Noord-Amerika. In Europa groeide het aantal miljonairs maar met 8,2 procent. Daarmee blijft ons continent achter op alle andere werelddelen, behalve Afrika, waar het aantal miljardairs met 7,3% groeide. Toch is Duitsland na China en de VS het land met de meeste miljardairs ter wereld: 152. Volgens de Quote 500 wonen in Nederland 26 miljardairs.

En ook al zijn er nog steeds veel minder ultrarijke vrouwen dan mannen, het aandeel vrouwelijke miljardairs groeide sneller dan het aandeel mannelijke miljardairs. 321 vrouwen hebben meer dan een miljard dollar aan vermogen. Dat is 18 procent meer dan het jaar ervoor, terwijl het mannelijke smaldeel maar met 14,5 procent groeide.

Het onderzoek van Wealth X richt zich trouwens niet alleen op de boekhouding van de allerrijksten, het schenkt ook aandacht aan hun hobby’s. Althans, ze keken waar de miljardairs graag hun geld in investeerden. De favoriete sport van de rijken is nog altijd golf. Maar een kwart van de miljardairs blijkt ook geïnteresseerd te zijn in pleziervliegen, en 21% in voetbal – dat komt vooral door de Europeanen, aldus de onderzoekers. Hier hebben miljardairs als Abramovich en Sheikh Mansour grote clubs als Chelsea en Manchester City in handen.

Wil je trouwens een miljardair aan de haak slaan, dan moet je naar New York gaan. Daar wonen de meeste miljardairs ter wereld: 103. Hongkong is met 93 miljardairs een goede tweede.

Headerimage via Flickr-gebruiker Steve Jurvetson.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: