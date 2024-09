De wereld staat in brand en herten eten blijkbaar mensenvlees

Ik las van de week dat herten mensenvlees eten, als het zo uitkomt. Het bericht van National Geographic kwam bij mij binnen als klap met een natte handdoek. Onaangenaam, met een lange afterburn.

Wat blijkt? Een groep wetenschappers onderzocht grimmigerwijs de vergankelijkheid van lijken in bossen, met als nevenvraag welke aaseters daar op af zouden komen. Bij aaseters denk ik vooral aan gieren en ander gespuis, maar herten eten dus ook lijken. Dat bleek nadat wetenschappers uren videomateriaal hadden bestudeerd.

Videos by VICE

Dit was voor het eerst dat een mens een hert mensenvlees heeft zien eten, maar indirect wisten we blijkbaar al wel dat ze niet alleen planten eten. Zo zouden ze ook wel eens vissen, dode konijnen en levende vogels eten. Op Slate zegt iemand dat een hert een keer zijn halve biefstuk heeft opgevreten tijdens het barbecueën.

Waarom ze het precies doen, is niet helemaal duidelijk. Volgens sommigen theorieën eten ze vlees als ze een tekort hebben aan mineralen als fosfor, zout en calcium. Die hebben ze nodig om een gewei te groeien. Als ze die mineralen niet genoeg krijgen, knagen ze gerust de kop of pootjes van kuikentjes af.

Dit is geen black metal-video



De evolutionaire verklaring is dat generalisten vaak betere overlevingskansen hebben. Als je alleen planten eet, en het sneeuwt, dan ben je de lul. Dus eten ze soms vlees. Zo gezien is het het ook wat minder alsof de hertenzombie-apocalyps is uitgebroken. Herten zijn afstammelingen van dieren die vroeger vlees aten. Als je lang genoeg wacht, zullen herten vast een full circle maken en weer vol over gaan op het vlees. Nijlpaarden zijn immers ook zoogdieren die vanuit het land, weer terug de zee in gingen, evolueerde tot walvis, en miljoenen jaren later opnieuw het land op trokken. Evolutie is een heel dom proces.

Bovendien zie je kannibalesk gedrag overal in de natuur. Ook onder mensen komt het voor. In 1972 stortte een vliegtuig neer in het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte met aan boord een Uruguayaans rugbyteam. Slechts zestien van de vijfenveertig passagiers overleefden de crash. En je raadt het al: de mensen die hun teamgenoten opaten overleefden het wel. Survival of the fittest is een eugenetische vergissing. Het is Survival of the Flexible.

De evolutionaire verklaring is dat generalisten vaak betere overlevingskansen hebben.

We weten dat diersoorten die alles eten – denk aan wasberen en varkens – beter gedijen in een veranderende omgeving dan gespecialiseerde diersoorten. De reuzenpanda eet bijna alleen maar bamboe. Als die plantensoort ooit uit zou sterven, dan is het no more pandadiplomacy voor China. Hoe meer je je specialiseert, hoe harder je de klos bent als er iets verandert.

Gelukkig hoeven we ons geen zorgen te maken dat we tijdens een boswandeling ten prooi vallen aan een hongerig hert. Ze hebben geen jachtinstinct, en hun tanden zijn niet geschikt om door iets dikkers dan een konijnenpootje heen te bijten. Of je moet je vinger bewust in z’n bek steken, maar dan verdien je het.