De wietfilmpjes van Cannabis News Network mogen toch weer op YouTube

YouTube-kanaal Cannabis News Network van journalist Steven Kompier werd vorige week donderdag door Google offline gegooid vanwege “het schenden van de Communityrichtlijnen en de Servicevoorwaarden.” Na een aantal dagen heeft Google besloten om het kanaal toch weer online te zetten. De vraag is waarom?

Sinds 2012 informeert Kompier mensen via Cannabis News Network over wiet, maar hij stimuleert de verkoop naar eigen zeggen niet. Hij vertelt dat er voor deze tijd vooral slechte berichtgeving over wiet was. “Het werd gerelateerd aan reggaemuziek, maar cannabis is veel meer dan ‘Hey bro’ en een jointje. Door drugs wel of niet te accepteren, laat je zien hoe je ermee omgaat en hoe je de maatschappij wilt indelen.”

Toch besloot Google het kanaal offline te gooien en aan Kompier wordt uitgelegd dat de promotie van drugs volgens hun regels niet is toegestaan. Hij besloot in beroep te gaan (dat mag je als je kanaal verbannen wordt één keer doen), maar in een brief liet Google hem weten dat ze zijn video’s hadden bekeken en bij hun standpunt bleven. “Omdat ik maar één keer bezwaar kon maken, heb ik de Nederlandse Vereniging van Journalisten gebeld. Ook zijn er twee artikelen over de situatie geschreven die ik naar de persafdeling van Google heb gestuurd met de vraag waarom het kanaal offline werd gehaald,” zegt Kompier. “We zijn vervolgens weer online gegooid, maar een antwoord heb ik niet gekregen. Het benaderen van de media was achteraf gezien een gouden greep.”

Als ik Google vraag waarom ze dit hebben gedaan, schrijft de communicatiemanager Rachid Finge Motherboard in een mail: “Wanneer een gebruiker een video markeert, omdat hij vindt dat de video niet door de beugel kan, komt ons team in actie om te bepalen of de content aan onze communityrichtlijnen voldoet. Als dat niet zo is, kan de video worden verwijderd.” Hij legt uit dat hoe vaak een video gerapporteerd wordt geen invloed heeft op of content verwijderd wordt. Op de vraag waarom Cannabis News Network ineens wél weer online staat, zegt Finge: “Elke minuut komt er op YouTube 400 uur aan videomateriaal bij. Tegelijkertijd wordt er ook veel verwijderd: in het vierde kwartaal van vorig jaar ging het om meer dan 8 miljoen video’s. In die gigantische hoeveelheden worden soms, hoe spijtig ook, afwegingen gemaakt die achteraf gezien beter hadden gekund en waar we van leren.”

Hij noemt deze situatie “spijtig”, maar geeft ook aan dat “het nooit onze bedoeling is om het werk van journalisten te bemoeilijken.” Het is hoopgevend dat wij zo snel een antwoord kregen. Aan de andere kant weten we nog steeds niet waarom Google het kanaal offline haalde, en het ook weer online gooide.

Dat Google content verwijdert op deze tamelijk ontransparante manier is voor makers beangstigend, zegt Kompier. “Als je als journalist een eigen niche wilt creëren, ben je afhankelijk van dit soort kanalen.” Het is bovendien opvallend hoe moeilijk het is om content weer online te kunnen krijgen, en onbegrijpelijk dat ze een geheel kanaal offline te halen bij slechts één overtreding. “Mafkezen die vet zitten te blowen op hun filmpjes ga ik niet missen, maar informatieve kanalen zijn ook nog steeds offline, zoals Marihuana TV. Daar kun je weinig aan veranderen, behalve als er veel media-aandacht voor is.” En dat mediabedrijven serieuzer worden genomen dan de YouTubers wordt me al snel duidelijk door hetgeen dat Kompier mij achterna roept als ik wil ophangen: “Oh, kan je mij trouwens nog even doorsturen wat Google heeft gezegd? Dan weet ik ook waarom ze het deden.” Terwijl Kompier via verschillende wegen bij Google probeerde te achterhalen wat nou precies de reden is dat z’n kanaal offline moest, lukte het mij dus binnen tien minuten om een reactie te krijgen.

Het is belangrijk dat sommige video’s offline worden gehaald. Niemand wil een internet vol onthoofdingen en haat. Maar een informatief filmpje over een groen plantje… Google, chill bro. Don’t be arelaxed.