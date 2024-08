We vroegen Ilja Gort naar de wijnkeuze van Ridouan Taghi

Na een maandenlange speurtocht en een wilde klopjacht is het dan zover: Ridouan Taghi uit Vianen, de meest gezochte crimineel van Nederland, zit achter de tralies. Hij wordt verdacht van een indrukwekkende lijst misdaden: onder andere zes moorden, wat pogingen tot moord, en het leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met het smokkelen van gigantisch veel cocaïne. Hij ontkent alles.



Nieuwsuur kwam gisteravond met een exclusieve reconstructie van zijn arrestatie. Anonieme Dubaise politie-agenten en een voltallig SWAT-team leidden de cameraploeg rond in een non-descripte Dubaise villa, wat aan het geheel de sfeer van een matig toneelstuk gaf. Het had werkelijk elke villa ooit kunnen zijn.

Dat wil niet zeggen dat het verhaal niet spannend was. Taghi zou hebben geleefd als een kluizenaar, achter altijd gesloten gordijnen. Een klusjesman was zijn enige link met de buitenwereld. “Ik was al tijdenlang mijn eigen cipier,” zou de topcrimineel enigszins opgelucht gezegd hebben nadat hij werd gearresteerd. Nieuwsuur bracht werkelijk álles in beeld. Hier stond de vuilniszak die uiteindelijk tot de ontdekking van zijn schuilplaats leidde, dit is een boom die werd verzorgd door een tuinman die nooit wat merkte van Ridouans aanwezigheid. In deze bank verstopte Taghi een half miljoen Dirham. Kijk naar de foto hierboven. Op dit kussen zat hij, met zijn vriendin. Dit zijn zijn peuken en zijn rode wijn.

Mijn vriend David, die zelf wel van een goed glas wijn houdt, wees me er in een appje op dat de belangrijkste vraag in de reportage onbeantwoord bleef: welke wijn? “Ik vroeg op Reddit of iemand kon zien welke wijn het was, en toen had ik binnen tien minuten het juiste antwoord,” stuurde David. “Chateau l’Evangile.” Volgens de redittors “A nice Pomerol.”

Vervolgens begonnen de Redittors als echte snobs Taghi’s gevoel voor wijnetiquette af te branden. “De manier waarop hij de folie van de fles heeft gesneden zou nog een paar jaar extra in de bak moeten opleveren.” schreef “Vixenpf”. “En wie laat dat plastic netje er in hemelsnaam omheen zitten?” vulde “pintail507” aan. Ook werd het niet chic bevonden dat Taghi deze bordeaux uit een glas dronk dat eigenlijk voor bourgogne bestemd is. “Dat vond hij er zeker hot uitzien,” schamperde Condorkhan. Als we Reddit mogen geloven had Taghi zijn half miljoen Dirham beter in een goede wijnetiquettegids kunnen steken dan tussen de kussens van zijn bank. Maar omdat op Reddit iedereen zich wel als een wijnkenner kan voordoen, belde ik wijnboer en -orakel Ilja Gort om zijn mening te vragen over Taghi’s wijnkeuze.

VICE: Hoi Ilja.

Ilja Gort: Allo Allo!

Wat vind jij van Chateau l’Evangile?

Dat is een gewéldige wijn. Het is echt een hele volle, rijke wijn die heel zorgvuldig wordt gemaakt van hele bijzondere wijnstokken op bijzondere grond. Die geven ze ook nog een houtrijping van achttien maanden, 50 procent meer dan andere chateaus doen, doorgaans.

Dat was de wijn die Ridouan Taghi dronk toen hij gearresteerd werd.

Zó, dan dronk hij eigenlijk nog bescheiden, want dat chateau ligt tussen Chateau Petrus en Cheval Blanc. De Chateau l’Evangile kost al gauw vierhonderd euro bij de wijnimporteur, maar de buurmannen kosten duizend euro per fles.

Maar het is op zich geen schande om zo aangetroffen te worden?

Nou ja, het is een geweldige wijn die hoog aangeschreven staat.

Denk je dat Taghi een kenner is?

Je hebt mensen die dit soort dure flessen drinken uit liefde voor wijn, maar je hebt ook mensen die alleen maar naar de prijs kijken. Die gebruiken het als statussymbool. “Ik bestel een fles van 1000 euro, dan zal het wel goed zijn.” Mensen bestellen vaak dat soort wijnen om hun vrienden te imponeren. Maar ik heb ook wel meegemaakt van mensen die goed in de slappe was zaten, voetballers, ik noem geen namen, dat ze echt wel dat soort dure wijnen dronken omdat ze dat heel erg lekker vonden. Die zeiden: luister eens, ik moet morgen presteren, dus ik mag maar één of twee glazen wijn drinken. Dan wil ik gewoon hele lekkere wijn.

Taghi had niet zoveel mensen om te imponeren, hij leidde een tamelijk eenzaam leven. Hij dronk zijn bordeaux zelfs uit een bourgogneglas. Mag dat eigenlijk wel?

Dat mag, want die bourgogneglazen zijn heel geschikt om wijn uit te drinken. Ook om bordeaux uit te drinken. Dus op zich is dat geen probleem. Maar hij is toch moslim? Dan mag je toch sowieso geen wijn drinken? Maar ja. Ook geen mensen vermoorden.

Welke wijn zou jij kiezen als je er nog één mocht drinken voordat je lang de bak in zou gaan?

Dan zou ik waarschijnlijk een Romanée-Conti drinken. Een bourgogne. Die kost zo’n 4000 euro de fles.

En jouw eigen wijn, La Tulipe?

La Tulipe drink ik regelmatig, eigenlijk elke dag. Maar die zit helaas nog niet in die prijscategorie.

Bedankt Ilja!

Hartelijke santé!