De woede die de popprijs losmaakt is de mooiste woede die er is

Met stomheid geslagen personen zijn prachtige personen. Oprechte verbazing kan ontzettend grappig zijn, en de uitreiking van de popprijs van vorig jaar was daarin een hoogtepunt van epische proporties. Een bomvolle zaal vol muziekliefhebbers droop haast in tranen af toen volledig terecht bekend werd gemaakt dat New Wave de popprijs in ontvangst kwam nemen. Maar… hiphoppers?! YO-YO-YO muziek?! Het is te hilarisch om niet even te herdenken, dus laten we voor een laatste keer naar de beelden kijken.

Zoals bij zoveel historische momenten in de Nederlandse muziekgeschiedenis is Giel Beelen de hoofdrolspeler. Aan hem de ondankbare taak om dit publiek te vertellen dat wrappers iets hebben bereikt in 2015. Zoals vooraf afgesproken bleef de bierdouche uit, maar toch houdt Giel het moeilijk droog. Hij heeft een rol perkament in z’n hand groot genoeg voor een overweldigende speech, maar komt met een aantal clichés die hij duidelijk niet zelf heeft geschreven. Om nog drama toe te voegen wacht hij een seconde voor hij daadwerkelijk ‘New Wave’ in z’n mond neemt. Hoogtepunt van zijn aankondiging: ‘Tsja. Ja-ha. BALLONNNEN!’

Grappiger dan dit kan het moeilijk worden dit jaar, maar laten we even de mogelijke scenario’s doornemen. Wie zijn de kanshebbers, en belangrijker: wie gaat er dan boos zijn?

Rico & Sticks en/of Typhoon

Beeld via

Eigenlijk doen de mannen uit Zwolle al jaren hetzelfde. Sinds Typhoon in de zomer van 2014 met zijn album Lobi Da Basi kwam speelt hij ongeveer twaalf keer per dag door het hele land dezelfde show, met dezelfde nummers, dezelfde broer en dezelfde rappende drummer. En natuurlijk brachten Rico en Sticks los van elkaar wel werk uit, maar bestaat hun show toch grotendeels uit werk wat niet bepaald nieuw is. Maar toch krijgen de drie uit Zwolle het voor elkaar om live keer op keer zo ontzettend goed te zijn dat ze blijven groeien, en zo weten ze de aandacht vast te houden. Los van elkaar hebben ze in de begindagen van de hiphop grenzen verlegd met hun albums, en nu deden ze dat in december weer in een volle Ziggo Dome als eerste Nederlandse hiphopact. Zo spelen ze opnieuw een baanbrekende rol in het belangrijkste genre van het land.

Wie gaan er boos zijn:

– Kensingtonfans die in alle hoop opnieuw een kaartje voor Noorderslag hebben gekocht.

– Jawat!, Raymzter en alle andere rappers die nog ouder zijn dan Rico en Sticks.

– Nico Dijkshoorn.

Kensington

Natuurlijk zijn de mannen van Kensington al jaren mastodonten in ons kikkerlandje, en de ultieme natte droom van iedere 3FM dj. Vorig jaar waren ze de gedoodverfde winnaar, voordat de jongens van New Wave daar een stokje voor kwamen steken. Ze verkochten al vijf keer de Ziggo Dome uit, en dat lukt ze in 2017 nog vijf keer. Letterlijk een prestatie van wereldformaat, want van alle personen op deze aarde krijgt zelfs Drake maar vier avonden in Neerlans grootste poppodium, wat ze volgens een waterdichte formule praktisch gezien een betere act maakt dan de 6God. Dit gaat zonder twijfel een krater slaan in het immer wankelende zelfvertrouwen van Drizzy, wat weer verwerkt moet worden in een album dat binnen een maand wereldwijd alle streamingrecords reset.

Wie gaan er boos zijn:

– Drake, team OVO, en alle andere inwoners van Canada. Ik sluit niet uit dat het tot een wereldconflict gaat komen.

– Nico Dijkshoorn.

Martin Garrix

Beeld via

Martijn groeide in 2016 uit tot de onbetwiste nummer een van de DJ Mag top 100 en het belangrijkste exportproduct van Amstelveen sinds ooit. Hij is een van de grootste sterren die dit land ooit heeft gekend, en maakt daardoor natuurlijk een kans op het winnen van de popprijs. Natuurlijk is zijn faam ongekend, maar het is niet zo dat hij de enige Nederlandse dj is die internationaal voet aan de grond heeft gekregen. Behoorlijk wat groten der aarden kwamen hier ook vandaan, dus de paden waren gelegd. Maaaaaaaar, wanneer heb jij Ferry Corsten voor het laatst in het openbaar gezien met Justin Bieber? Want het is nog niet zo lang geleden dat Martijn en Justin gespot werden in een Albert Heijn om daar wat biertjes en ijs te kopen. Bronnen – die om dubieuze redenen anoniem willen blijven – vertellen ons dat de Appie een recordomzet heeft gedraaid toen een foto van de twee viral ging.

Wie gaan er boos zijn:

– Alle bedrijfsleiders van Jumbo supermarkten verspreid over het hele land.

– Frank Lammers, het immer aanwezige gezicht van Jumbo reclames.

– Nico Dijkshoorn.

Broederliefde

Beeld via

Ik krijg echt veel te weinig betaald om op zoek te gaan naar superlatieven die nog niet gebruikt zijn om het succes van de jongens uit Spangen te duiden. Ongekende resultaten werden geboekt op het gebied van streaming, YouTube-views waren belachelijker dan ooit en ze gaan in 2017 het Sparta stadion in hun eigen buurt Spangen vullen. Ze speelden geen rol op het New Wave-album, dus in principe hebben ze geen aandeel gehad bij de winnaar van vorig jaar en doen ze hartstikke mee om de titel. Het is haast onmogelijk om je in te denken dat er nog steeds mensen zijn die deze jongens niet het succes gunnen wat ze toekomt, maar onderschat niet hoeveel oude mensen rondlopen op dit kleine, bizar laaggelegen stukje aarde.

Wie gaan er boos zijn:

– De gehele 50PLUS fractie, inclusief Ben Cramer en Peter Koelewijn.

– Nico Dijkshoorn

Jett Rebel

Screenshot via DWDD

Sinds Jett Rebel rondjes draaide op zijn kruk bij Matthijs aan tafel en vertelde dat hij elke dag een paar jointjes rookt is hij rockster nummer een in Nederland. Hoewel hij keer op keer aantoont hartstikke sympathiek en onzeker te zijn, is het verlangen naar een ontzettend talentvol enfant terrible – die geen hiphop maakt – zo groot dat hij gebombardeerd is tot ons grootste onbegrepen multitalent sinds Brit Dekker. Ook de organisatie achter het Gronings Museum heeft dit begrepen en dus organiseren ze tijdens Eurosonic een pop-up museum waar drie hele dagen lang een inkijkje wordt geboden in het leven van Jelte. Hij brengt ook nog eens een nieuw album uit, en dat is waarschijnlijk zo ongelofelijk vernieuwend dat ook de popprijs voor hem zal zijn.

Wie gaan er boos zijn:

– Alle nabestaanden en fans van David Bowie.

– Nico Dijkshoorn