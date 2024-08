De youtuber die door vegan eten van kanker genas, is overleden aan kanker

Een vrouw die beweerde dat ze van kanker was genezen door alleen maar rauw en vegan te eten, is overleden.

Lopez was een Texaanse youtuber die samen met haar nicht, Liz Lopez, vlogde onder de naam Liz & Mari. Liz uploadde zondag een video waarin ze vertelt dat Mari overleed door haar beslissing om te beginnen met bestraling en te stoppen met haar rauwe dieet.

Volgens de Evening Standard , begon Mari met haar dieet op de dag dat ze hoorde dat haar ziekte was uitgezaaid naar haar botten en longen. In een video uit 2016, ‘Stage 4 Cancer Natural Transformation’, vertelde Mari dat ze met God sprak over haar kankerdiagnose, depressie en alcoholverslaving. Door dit gesprek besloot ze ook om haar dieet drastisch om te gooien. God “heeft me verlicht toen ik tijdens het scrollen iets tegen kwam over een sapkuur,” vertelde ze aan haar kijkers.

Hierdoor begon Mari aan een streng dieet van rauw sap, waarbij vlees, zuivel, suiker en alcohol verboden waren. Ze beweerde dat ze binnen drie maanden genezen was. In dezelfde video uit 2016 zei Mari: “Ik ben in oktober gaan juicen en binnen 90 maanden was ik weer helemaal gezond. Toen ik weer bij de dokter kwam, was er geen kanker meer te vinden.” Samen met Liz ging ze verder met youtuben over sapkuren en andere kankerpatiënten die ook een raw-food-dieet volgden.

Maar in december vorig jaar keerde Mari’s kanker terug. Haar nicht vertelde in een video dat Mari toen begon met bestraling en kapte met haar sapdieet.

Liz beweerde in de video dat dit ervoor zorgde dat haar tante kwam te overlijden. Ze vertelde aan haar kijkers: “Mijn tante stierf in december, omdat haar kanker terugkwam. Ze hield zich niet aan haar dieet en leefde niet spiritueel.”

“Mijn tante ging toen ze opnieuw werd gediagnosticeerd niet door met het drinken van sapjes of met haar rauwe veganistische dieet. Ze koos voor bestraling en chemo’s,” zei ze ook.

Het idee dat bepaalde rauwe of veganistische diëten ziekten kunnen genezen, maakt deel uit van een verontrustende trend. Gezondheidsblogger Delicious Ella beweert dat haar Posturaal Orthostatisch Tachiecardiesyndroom (POTS) – een chronische ziekte die vermoeidheid en duizeligheid kan veroorzaken – is genezen door een verandering in haar dieet. Sommige bloggers logen zelfs over de genezende effecten van een extreem gezond dieet. En in 2016 stierf een Britse legerofficier nadat hij werd behandeld in een Californisch wellnessresort, dat beweerde dat het zijn kanker kon genezen met een alkalisch dieet – dat grotendeels bestond uit injecties opgeloste baksoda.

“Ik zou niet aanbevelen om na een kankerdiagnose ineens te beginnen met een übergezond dieet. Er is daarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing,” vertelt Rebecca McManamon, een diëtist die gespecialiseerd is in oncologie, aan MUNCHIES in een mail.

“Mensen kunnen om verschillende redenen ervoor kiezen om veganistisch te gaan eten, en als ze dat doen is het aan te bevelen dat een diëtist ze helpt. Maar vaak heb je door kanker of eventuele operaties en grotere energiebehoefte en heb je meer eiwit nodig. Het is belangrijk om te voorkomen dat de behandeling minder aanslaat door het gewichtsverlies en verminderd spierweefsel.”