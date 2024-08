De zeebioloog die de oceanen beschermt met big data

Douglas McCauley is een zeebioloog uit Santa Barbara die met de nieuwste technieken de grootste problemen van de oceanen probeert op te lossen. Samen met wetenschappers van de universiteit van Santa Barbara, tech-innovators en amateurwetenschappers probeert McCauley ecosystemen te beschermen.

“Ik groeide op in LA en als ik naar de ene kant keek zag ik betonnen torens en als ik naar de andere kant keek zag ik de gigantische wilde speeltuin van de Grote Oceaan,” vertelt McCauley aan de telefoon. “Van jongs af haan werd ik erdoor aangetrokken. Ik wilde het begrijpen eruit eten, erin spelen en er uiteindelijk de wetenschap op loslaten. Maar binnen een generatie laat ik een ecosysteem na dat halfdood is. Dat kunnen we niet accepteren. Dat is niet wat we aan onze kinderen mogen nalaten.”