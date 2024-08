De Zeeuwse politie kreeg vannacht onverwachte hulp van een boom

Het zal je niet ontgaan zijn dat het de afgelopen dagen nogal onstuimig weer was. Misschien is er bij jou in de buurt wel een mooie boom omgewaaid, of ben je zeiknat geregend op de fiets. Ik wil verder niets afdoen aan het enorme leed dat jou dat heeft bezorgd, hoor, maar er zijn een paar mensen die net iets meer balen van de storm dan jij. Die mensen runden tot gisteren namelijk een gigantisch drugslab in Zeeland, totdat er een boom vlak naast het lab omwaaide.



Volgens de politie stond in een schuur in het Zeeuwse Oud-Vossemeer “een van de grootste cocaïnelabs in Nederland ooit.” In het lab werd geen coke gemaakt, maar werd drugs uit het buitenland ‘snuifklaar’ gemaakt. Dat zit zo: de coke die vanuit Zuid-Amerika naar hier komt, is niet het spul dat jij op een uit de hand gelopen vrijmibo stiekem op de wc van je werk naar binnen staat te harken. De coke die hier in de haven binnenkomt wordt eerst ‘gewassen’, met gezellige huis- tuin- en keukenmiddeltjes als aceton of zoutzuur, alvorens het in jouw pak belandt.

In de schuur in Zeeland werd dus op behoorlijk grote schaal coke gewassen. De wasserij werd ontdekt toen behulpzame buren de boom wilden weghalen, maar ze een vreemde lucht roken en verdachte personen zagen, schrijft de NOS.

Toen de politie ter plaatse kwam ontdekten ze het “zeer professionele cokelab,” zegt politiewoordvoerder Alwin Don tegen de Zeeuwse krant PZC. De verdachte personen hadden toen al de benen genomen. Dat kan je ze nauwelijks kwalijk nemen, want zoals je misschien weet dankzij informatieve series als Narcos en Undercover zijn hoge drugsbazen niet de meest vergevingsgezinde mensen. Hoe groot de kans dat “ja maar baas, we zijn gesnitcht door een boom” een geldig excuus is voor het laten ontdekken van je cokelab weet ik niet, maar die kans is vast niet groter dan de problemen waarin de ‘verdachte personen’ nu zitten.

Overigens betekende de storm van afgelopen dagen niet voor iedereen slecht nieuws: in Rheden loste de wind een slepend conflict tussen een man en de gemeente op.