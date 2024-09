De ziel van Nederlandse politici blootgelegd door een Tanzaniaanse kunstenaar

Elke twee weken schrijft schrijver/kunstenaar Jan Hoek over kunst. Deze week probeerde hij portretten van alle lijsttrekkers gemaakt door de Tanzaniaanse kunstenaar Y. Kola aan hen te verkopen.



In Nairobi ontmoet ik kunstenaar Y. Kola, die op het Tanzaniaanse eiland Zanzibar één van de belangrijkste kunstenaars is. Hij staat erom bekend dat hij perfect de ziel van zijn geportretteerden weet te vangen. Maar behalve beroemd zijn in Zanzibar, wil hij ook graag beroemd zijn in Nederland. Of ik daar mee kan helpen dus. Omdat ik enkel deze column tot mijn beschikking heb om mensen beroemd te maken, verzinnen we een plannetje.

Morgen zijn de verkiezingen, en mensen zijn nergens anders mee bezig. Daarom besluiten we dat hij hier zijn talent gaat laten zien door de belangrijkste politiek leiders te portretteren.

Tegelijkertijd proberen we deze tekeningen aan de lijsttrekkers te verkopen (voor slechts 200 euro) zodat zij straks een mooi nieuw portret van zichzelf in hun nieuwe werkkamer kunnen hangen. En tegelijkertijd kunnen ze zo laten zien dat zij het ook reuze belangrijk vinden om in kunst te investeren, zelfs als de kunstenaar ergens aan de andere kant van de wereld woont.

Het leek mij persoonlijk een offer you can’t refuse, maar de politici dachten daar helaas anders over. De meesten reageren in zijn geheel niet. Alleen GroenLinks laat weten dat Jesse Klaver te druk is om een portret te kopen. CDA gaat het voorleggen aan Buma – gevolgd door een oorverdovende radiostilte. Enkel Artikel 1, de partij van Sylvana Simons, is zeer enthousiast. Alleen beseffen ze pas vrij laat dat ze dan dus echt de tekening moeten kopen met écht geld en laten ze enigszins beschaamd weten dat ze dat niet hebben, compleet gerund worden door vrijwilligers, maar in de toekomst absoluut wel hopen aan dit soort leuke initiatieven mee te doen.

De bedroevende uitslag maakt wel dat alle tekeningen nog te koop zijn. Dus mocht je er één willen om boven je bed te hangen, voor je beginnende kunstverzameling of desnoods als dartbord, mail mij (janhoek@gmail.com) en het gewenste exemplaar is in ruil voor 200 euro van jou.

Daarnaast ben ik benieuwd wat Kola vindt van de ziel van alle lijsttrekkers. Hij heeft immers zo lang naar hun gezichten moeten kijken om die bloot te leggen terwijl hij feitelijk helemaal niks van ze weet. Maar Kola blijkt een orakel, hij weet zelfs wie de verkiezingen gaat winnen.

Alexander Pechtold

Kola: “Toen ik aan dit project begon was ik net gearriveerd in Nairobi en was ik nog vrij uitgeput. Ik begon met Alexander omdat hij zo’n uitermate symptahiek gezicht heeft. Hij ziet er echt uit als iemand die ik kan vertrouwen.”



Emile Roemer

Kola: “Als mensen klagen neemt hij niemand serieus. Alles moet op zijn manier en het kan niet op een andere manier. Het is echt een dictator!”

Geert Wilders

Kola: “Deze man verbergt zijn ware ziel achter zijn glimlach. Als hij lacht dan denk je dat hij een goed persoon is, maar wanneer hij over politiek praat dan is het niemand minder dan de duivel die praat.

Ook denk ik dat hij een gewelddadige jeugd achter de rug heeft, je kan dat zien aan één van zijn ogen die een beetje dicht zit. Wel is het zo dat als ik vrienden zou willen worden met één van de lijsttrekkers, ik dat met Geert Wilders zou willen, maar enkel omdat ik denk dat ik als kunstenaar zijn gedachtes en politieke overtuigingen kan veranderen. Vooral ook omdat ik een moslim ben en ik mijn geloof kan gebruiken om zijn overtuigingen te veranderen.”

Henk Krol

Kola: “Hij is zo’n persoon die als een God zal gaan gedragen als hij eenmaal aan de macht is. Hij ziet er hebzuchtig uit en hij zal al zijn macht gaan gebruiken voor zijn eigen voordeel. Het bewijs hiervoor vind ik in zijn gezicht: hij is dik doordat hij te veel eet.”

Jesse Klaver

Kola: “Dit is nog een jonge jongen en hij moet nog opgroeien voor hij echt alle grote dingen aankan die hij nu al ambieert. Wel geloof ik in zijn goede intenties. Sterker nog: ik denk dat hij de verkiezingen gaat winnen. Juist zijn jongheid in combinatie met zijn enthousiasme en gedrevenheid, maken dat hij de grootste van het land zal worden.”

Lodewijk Asscher

Kola: ‘Hij ziet er uit als iemand die anderen veracht. Hij denkt dat hij belangrijker is dan anderen, niet alleen in Nederand maar op een wereldwijde schaal. Aan zijn glimlach kan je zien dat hij een zeer goed opgeleide man is en daar is hij trots op.’

Mark Rutte

Kola: “Hij is al sinds een eeuwigheid aan de macht, net als Mugabe. Het verschil tussen hem en de Zimbabwaanse dictator is alleen dat hij zijn macht juist heeft gebruikt om goede dingen mee te bereiken voor zijn mensen en zijn partij. Juist daardoor is het hem al zo lang gelukt aan de macht te blijven. Het lijkt me een wijze man.”

Sybrand Buma

Kola: “Hij ziet eruit als een Rus. Hij heeft mooie ogen en lijkt me een eerlijk leider die makkelijk te benaderen is en een open boek voor iedereen.”

Sylvana Simons

Kola: “Sylvana is een vrouw met twee gezichten. Ze is enerzijds een sterke vrouw die vol kracht strijdt voor de minderheden in haar land. Maar tegelijkertijd is ze ook een moeder, een zorgzaam figuur die geeft om de mensen om haar heen. Zelfs wanneer ze hartstochtelijk vecht voor de politiek, zie je nog steeds die zorgzame kant. Ik zou ook voor Sylvana gaan stemmen als ik dat mocht, omdat zij zowel eigen is als krachtig.’