De oudste vrouw van de wereld verfoeit elke dag van haar leven

Volgens de Russische overheid is de Tsjetsjeense vrouw Koku Istambulova 128 jaar oud. Dat zou betekenen dat ze niet alleen de oudste persoon op aarde is (momenteel behoort die titel toe aan Chiyo Miyako, die 117 is), maar ook dat ze het oudste mens ooit is. Haar leeftijd kan moeilijk bevestigd worden, omdat haar identiteitspapieren tijdens de Tweede Tsjetsjeense Oorlog verloren raakten. Op haar internationale paspoort staat dat haar geboortedatum 1 juni 1889 is.

Wat fantastisch, zou je denken. Maar helaas, deze vrouw heeft een gruwelijke hekel aan elke minuut van haar leven.

“Ik heb nog geen één fijne dag in mijn leven gehad. Ik heb altijd hard gewerkt, ik heb mijn hele leven gaten gegraven in de tuin. Ik ben moe,” vertelde Istambulova aan de Daily Mail. Wanneer haar werd gevraagd wat het geheim is van een lang leven, zei ze: “Het was de wil van God. Ik heb niks speciaals gedaan… Een lang leven is helemaal geen geschenk van God, maar een straf.”

Rusland tijdens de 19e eeuw was, uiteraard, een best wel ruige plek om op te groeien, en Istambulova heeft heel wat ellende van de 20e eeuw meegemaakt. Ze overleefde de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie, de Tweede Wereldoorlog, en de deportatie van de volledige Tjetsjeense natie naar Kazachstan en Siberië, tijdens het bewind van Stalin. “We voelden hoe de Kazachen ons haatten,” zei ze. Ze herinnert zich dat ze door haar grootmoeder werd geslagen omdat ze zich als kind niet bescheiden genoeg kleedde, en voortdurend kuilen moest graven en watermeloenen moest planten. Haar kinderen zijn allemaal gestorven, inclusief een dochter die zelf 104 werd.

Lessen zijn hier niet te leren, want zo is het leven nou eenmaal. “Als ik terugkijk op mijn ongelukkige leven, wenste ik dat ik jong dood was gegaan,” vertelde ze aan de Mail. “Ik moest alleen maar werken. Dat was mijn leven. En nu leef ik niet meer, ik sleep me er gewoon doorheen.”

Over een paar weken wordt ze 129. Gefeliciteerd alvast…



