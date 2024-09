De zwoele debuutmixtape van Carista is het muzikale equivalent van een kus-emoji

Tien jaar geleden stuurde ik nog weleens een liefdesbrief op van dat romantische briefpapier, of brandde ik een cd’tje met mijn favoriete teenage angst-hitjes. Tegenwoordig app ik mijn vriendin af en toe een kat met hartjes in de ogen en maak ik een Spotify-playlist met zwoele hijgliedjes. Jep, intimiteit uit zich anders zodra de techniek verandert.

Dat weet ook Carista, de Utrechtse dj die al tijden opvalt met zwoele house- en hiphopsets. Ze stond op de Deviation-stage van Appelsap, is regelmatig te horen op Red Light Radio en wordt een van de vaste gezichten van de LAPA-clubnacht van Claire. En toch brengt ze vandaag pas haar eerste officiële mixtape naar buiten: Modern Intimacy. We zijn vereerd hem voor het eerst te mogen delen. Het is een uitstekende mix vol exotische house, met veel trommels en af en toe een jazzy of spacey uitstapje. Luister de mix hieronder. Ik belde haar ook even op, om kennis te maken.

(artwork door Youp Wehnes)

THUMP: Hoi Carista, aangenaam! Als ik denk aan moderne intimiteit, denk ik aan Whatsapp-gesprekken met m’n vriendin. Welke emoji stuur jij het meest naar je geliefde?

Carista: Ik denk de palmboom en de smiley die een hartje blaast. In mijn mixtape zit eigenlijk juist een nostalgisch gevoel, hè? Ik luisterde hem gisteren onderweg naar huis nog eens, het is goed viben.

Ik vond hem behoorlijk exotisch, jij noemt het nostalgisch. Heb je dat van huis uit meegekregen?

Nou, ik heb een hele fijne jeugd gehad. Ik kom uit Utrecht, en ben door een alleenstaande Surinaamse moeder opgevoed met heel veel muziek: soul, funk en een beetje jazz, en natuurlijk Caribische geluiden. Mijn ooms zaten in een band, waar mijn moeder en tante ook in zongen. Dat Zuid-Amerikaanse is heerlijk: ik werd alleen maar omringd door warme klanken.

Hoe ben je begonnen met dj’en?

In 2011 heb ik een mixtapewedstrijd gewonnen van BIRD in Rotterdam. Ik had gewonnen, werd opgebeld door programmeur Guido van Dieren en mocht meteen die avond komen draaien. De reacties waren toen overweldigend. ‘Eindelijk een vrouw achter de decks!’ Dat vond ik zo tof, dat ik vol adrenaline dacht: let’s do this! En toch kom ik nu pas met een echte eerste mixtape, ik heb heel lang gedaan over het ontdekken van mijn eigen sound en heel veel uren gemaakt. Dit voelt als het juiste moment om naar buiten te treden.

Je woont in Utrecht, hè? Ik heb het gevoel dat er nog niet zo’n levendige scene is voor soulvolle house en hiphop.

Klopt, ik hou echt van Utrecht, het heeft het kleine dorpse gevoel en je kunt er heerlijk aan de grachten eten, maar dit is wel jammer. Er is wel een goede technoscene. Vroeger had je in de Monza een leuke hiphop/R&B-avond, maar dat is nu een sushitent. In de wandelgangen hoorde ik dat ze wat van plan zijn in de Helling, ik ben benieuwd.

Maar eerst Amsterdam Dance Event. Je gaat een radioshow doen voor Worldwide FM.

Vet hè? Ze gaan een pop-up-radiostudio openen in Amsterdam, en Gilles Peterson is zo’n held! Lefto en Benji B ook. Als je radio zegt, denk ik direct aan die drie. Ze zijn zo veelzijdig en soulvol, en ze maken geen concessies. Ik ben vereerd!

Carista draait aanstaande zaterdag op 22fest.