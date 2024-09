Kvelertak is een heavy-metalfenomeen uit Noorwegen dat drie Noorse Grammy’s won, op tour ging met Metallica en de wereld in vuur en vlam zette met hun gestoorde live-shows. Door de jaren heen zijn ze zonder twijfel een van de populairste bands uit Noorwegen geworden. In de derde aflevering van Noisey Shreds vloog onze metalguru Kim Kelly naar Los Angeles om de bandleden te ontmoeten voordat ze moeten spelen. Ook nam ze hen mee naar een van de donkerste hoeken van Hollywood, het Museum of Death.