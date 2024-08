Een Gentse Xanax-dealer vertelt over haar businessmodel

Volg VICE België razendsnel op Instagram en abonneer je op onze newsletter.

De nieuwste generatie Soundcloudrappers verheerlijkt niet enkel auto’s en geld, maar ook pillen uit de apotheek. De street cred die deze medicijnen daardoor krijgen, bleek een enorme commerciële kans voor dealers. Vooral het kalmerende Alprazolam, beter bekend onder de merknaam Xanax, is populair bij veel hiphoppers (zoals Lil Xan, die zich er letterlijk naar vernoemde) en hun luisteraars. Tussen 2014 en 2017 was ‘Xanax’ zelfs één van de tien meest genoemde merken in populaire hip hop, naast luxemerken zoals Rolex of Bentley.

Hoewel er volgens De Druglijn “geen cijfers zijn die een toenemende populariteit van Xanax kunnen staven,” merken ze wel een toename in de rapportering van het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen bij studenten. In het beste geval gebruiken die studenten dan echte geneesmiddelen, want criminele organisaties brengen ook namaak-Xanax op de markt, die enorme gezondheidsrisico’s inhoudt.

Hazel en Ruben*, een koppel dat sinds een jaar dealt vanuit hun woning in een Gents zijstraatje, heeft wel toegang tot echte Xanax en die verkopen ze als zoete broodjes. We spraken Hazel over de concurrentie, winstmarges en de morele aspecten van het dealerschap.

VICE: Hey Hazel, hoe ben je voor het eerst in aanraking gekomen met Xanax?

Hazel: Via mijn vriend. Hij kon er al eerder aan geraken via zijn vrienden in Antwerpen. Daardoor hadden we regelmatig Xanax thuis liggen. Ondertussen is hij verslaafd aan Xanax en gebruikt hij het dagelijks. Zonder kan hij niet functioneren of eten. Zelf ben ik het pas vorig jaar beginnen gebruiken om te kunnen slapen na een hele nacht coke snuiven. Daarna begon ik het te nemen als we ruzie hadden, zodat ik kon kalmeren en slapen.

Xanax is absoluut niet bedoeld om recreatief te gebruiken. Waarom doen mensen dat dan toch?

Dat hangt ervan af. Sommigen nemen het gewoon om te chillen, anderen om echt te feesten. Zelf heb ik het maar een keer gebruikt om te feesten, maar dat was echt geen fijne ervaring. Ik had toen ook gedronken en gesmoord. Een beetje later was ik knockout. Ik werd de ochtend erop naakt wakker in mijn bed en had geen idee wat er was gebeurd.

Waarom heb je besloten om deze angstremmer te verkopen?

Een vriend van ons werkt in een farmaceutisch magazijn. Hij steelt de Xanax uit de voorraad en verkoopt die verder. Hij liet eens vallen dat hij Xanax verkocht en dat we daarvoor bij hem terecht kunnen. Een jaar geleden had ik echt geld nodig en besloot om in te gaan op zijn aanbod. Hij is nu onze plug.

Dus jullie verkopen niet de namaak xannies met fentanyl waar Lil Peep aan is gestorven?

Nee, daar doen we niet aan mee. Dat is echt heel gevaarlijk. We hebben het spul van Pfizer, maar Pfizer is de productie van Xanax aan het verminderen. Ik denk dat ze niet meer zoveel verkopen aangezien er nu een goedkopere versie op de markt is. En dokters schrijven de goedkope variant, Alprazolam, vaker voor. De werking van Alprazolam en Xanax is exact hetzelfde.

Verkoopt Alprazolam even goed?

Het verkoopt, maar Xanax is populairder. Dat komt door de vorm van de Xanax-pillen die mensen herkennen uit de hiphopcultuur. Omwille van het imago zal Xanax het wel altijd beter doen dan Alprazolam. Maar uiteindelijk willen mensen vooral het effect, dus kopen ze wat ze kunnen vinden.

“Een pil verkopen wij door aan vijf euro. Als ze dom zijn, vragen we tien.”

Hoe zit het met je winstmarges?

Wel, we maken enorm veel winst. Met een voorschrift kost een potje Xanax met vijftig pillen twaalf euro. Via onze plug kopen wij zonder voorschrift in voor twintig euro, soms dertig als hij het moeilijk heeft. Een pil verkopen wij door aan vijf euro. Als ze dom zijn, vragen we tien. Voor een hele pot Xanax vragen we negentig tot honderdvijftig euro. Het zijn dus zieke winstmarges.

Hoeveel verdien je per maand aan je Xanax-handel?

Dat verschilt. Momenteel is het tussen de vijfhonderd en zevenhonderd euro. Maar dat komt omdat we het even rustig aan doen. In het begin was het hier echt een gekkenhuis. Mensen kwamen van ‘s ochtends tot ‘s avonds aanbellen om te kopen. Zelfs midden in de nacht werd ik wakker gemaakt. Gebruikers verwachten dat je 24/7 klaar staat. Ik kwam in de problemen met mijn huisbaas en heb toen tegen veel mensen gezegd dat ik was gestopt. Nu komt enkel de harde kern. Dat zijn zo’n vijftien vaste klanten. Er komen af en toe nieuwe gezichten, maar niet meer zoveel als vroeger.

Je klanten komen naar je appartement. Vind je dat niet een beetje eng?

Nee, hoor. De mensen die mijn nummer doorgeven vragen het altijd eerst. En als hier iemand nieuw komt, dan vraag ik wie onze gemeenschappelijke vrienden zijn. Zo kan ik hen inschatten. Het is ook niet zo dat we hier een zieke voorraad geld en Xanax hebben liggen. Bij de meeste mensen kan ik mijn spullen gewoon laten liggen en naar toilet gaan.

“Ik gebruik het geld om mijn saffen en eigen dope te betalen. Het is niet zo dat ik iets spaar.”

Wat doe je met al dat geld?

Ik gebruik het om mijn saffen en eigen dope te betalen. Het is niet zo dat ik iets spaar. Het is ook allemaal cash geld, dus ik heb er geen besef van. Zolang ik het niet zie op mijn bankrekening, heeft het niet echt een waarde, denk ik. De inkomsten zijn voor mij niet noodzakelijk, want ik heb ook een normale job, maar het is wel een handige bijverdienste.

Ik kan me voorstellen dat niet elke dealer aan de echte Xanax geraakt?

Da’s waar. Bijna niemand heeft de echte bars van Pfizer. De fake bars die je in Amerika bij rappers ziet, bestaan ook in België. Ik weet dat als ik ooit niet meer aan de echte geraak, ik de namaak zou kunnen ophalen bij iemand. Maar zoveel moeite wil ik er niet in steken.

Veel van onze klanten kopen in het groot bij ons in, om dan zelf door te verkopen. Wij houden onze prijzen hoog genoeg, zodat zij niet al te veel winst kunnen pakken. Soms wordt er gevraagd of er geen tientje af mag, maar daar doen we niet aan mee. Af en toe geven we een extra pil, maar dat moeten ze niet elke week verwachten.

Het is absurd hoeveel geld mensen willen geven aan Xanax. Als we de prijzen verhogen zeggen ze niet “nee”, maar wel: “dan ga ik nog even sparen.” Eens je een bron hebt, blijf je terugkeren naar diezelfde bron.

Ben je niet bang dat je ooit gepakt wordt?

Niet echt. Ik verkoop het nooit op feestjes. Dat zou heel dom zijn. Een vriend van me is wel gepakt. Hij had erg veel schulden bij een andere dealer, dus had ik hem wat Xanax gegeven aan aankoopprijs, zodat hij die kon verkopen om zijn schulden af te betalen. Maar hij is gaan verkopen aan de Overpoort [populaire uitgaansbuurt in Gent, red]. Toen werd hij natuurlijk betrapt door de politie. Hij moest voor de rechtbank verschijnen en een boete van 2500 euro betalen.

“Je zou ervan versteld staan hoe jong ze soms zijn. Onze allerjongste klant was vijftien.”

Het gaat hier nog steeds om een geneesmiddel dat bij misbruik grote gezondheidsrisico’s inhoudt. Voel jij je verantwoordelijk als er iets misloopt?

Ik vind dat honderd procent de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Natuurlijk ga ik niet zomaar verkopen aan iemand die al goed onder invloed is. Ik let altijd op in welke staat klanten zijn en ik weet van de meeste mensen dat ze er verantwoordelijk mee omgaan. Je zou ervan versteld staan hoe jong ze soms zijn. Onze allerjongste klant was vijftien. Maar dat is maar een keer gebeurd. Daarna hebben we besloten om enkel te verkopen aan zestien plus. Ik ken wel iemand die er een overdosis van heeft gehad door een hele doos te nemen. Gelukkig kwam dat niet van mij.

Wil je hier nog lang mee doorgaan?

Onze plug heeft het even moeilijk gehad om de pillen te stelen. Toen dacht ik, als het stopt, dan is dat maar zo. Dat is niet erg. Het is toch geen levensstijl die ik per se wil aanhouden. Dus we gaan voort zolang de voorraad strekt.

*Echte namen bekend bij de redactie

Disclaimer: VICE moedigt het gebruik van drugs dus niet aan. Meer informatie over de wetgeving en risico’s van het gebruik van drugs vind je onder andere op Druglijn.be.