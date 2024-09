Beste Soulja Boy, het is helemaal niet erg om saai te zijn

Iedereen heeft wel iemand als Soulja Boy in de klas gehad. Je kent hem wel, het super getalenteerde kind dat nooit dacht dat zijn talenten goed genoeg waren. De gast die de hele dag thuis achter zijn computer zat of de gast die de joint pas kreeg wanneer er alleen maar afoe over was. Het is de jongen die zich pas na zijn twintigste bij een bende aansloot omdat hij nog steeds boos was over die ene keer dat hij ooit voor de hele klas belachelijk werd gemaakt. Het eindigt eigenlijk bijna nooit goed met gasten die de Superman van de straat willen zijn terwijl ze het niet zijn. Vaak eindigen die dood of in de gevangenis. Zo ook met Soulja Boy, die echt even moet accepteren dat hij gewoon saai is voordat hij in een echt hele nare situatie terecht komt.

Het is moeilijk om het allemaal vanaf de zijlijn te volgen. Aan de ene kant is het echt triest om te zien hoe hij zichzelf filmt en allemaal valse beloftes en dreigementen uitkraamt, vaak helemaal alleen in een kamer of met mensen die alleen met hem omgaan omdat hij zo’n tien jaar geleden dat Superman-dansje deed. Dat is ook juist het ironische van dit verhaal. Mensen geven om hem omdat hij grappig, sullig en inventief was vroeger. Maar nu wil hij iedereen een kogel door de kop jagen omdat hij niet meer met dat vroegere personage geassocieerd wil worden. Vorige week vertelde hij nog bij Vlad TV hoe hij inbrekers in zijn huis zou hebben doodgeschoten. Het ging natuurlijk viral en er zijn meteen een hoop hilarische parodieën online gekomen. Want niemand gelooft natuurlijk dat hij tot zoiets in staat is.

Videos by VICE

Nu is Soulja weer aan het kloten met Chris Brown die ook al last heeft van gangsterwaanvoorstellingen. De twee hebben ruzie omdat Soulja Boy heeft gereageerd onder Karrueche’s (Chris Browns ex) instagramposts. In een video trekt Soulja Boy de banden van Chris Brown met de Bloods in twijfel (lol, welke banden?) en belooft hij Breezy helemaal in elkaar te slaan als hij hem tegenkomt. Als moeilijk in de camera kijken en keihard dreigementen schreeuwen niet overtuigend genoeg waren, zoomde hij ook nog eens in op zijn drie traantatoeages. Je weet toch, om Chris Brown te laten weten wat is wat. Als je constant – elke dag lijkt het wel – de wereld moet laten weten hoe straat je bent door al je wapens op te noemen en te schreeuwen dat je niet zou aarzelen om iemand door zijn kop te schieten, dan ben je waarschijnlijk geen echte gangster. En natuurlijk ging Soulja ook een paar dagen geleden op Instagram Live om te laten zien dat hij echt cool was met de Piru gang uit LA. Hij filmde zichzelf terwijl hij door de buurt wandelde, maar leek opeens te worden aangevallen door een paar mensen. In een andere video leek het slechts om een opstootje met een gast te gaan. Chris Brown heeft hem natuurlijk een paar minuten later belachelijk gemaakt.

De berichten heen en weer tussen de twee zijn kinderachtig. En het feit dat twee oude kindersterren elkaar publiekelijk belachelijk maken en vernederen is heel absurd. Dit verhaal schrijven en de details teruglezen is zowaar nog absurder.

Soulja Boy heeft tot nu toe geluk gehad. Het was even leuk om hem de afgelopen maanden op social media uit te lachen, maar als hij deze richting op blijft gaan komt hij nog iemand tegen die geen grappen maakt, die niet met loze dreigementen komt en iemand die offline ook ruzie maakt. Een identiteitscrisis zoals deze laat je vaak achter je als je 25 bent, maar er gelden andere regels voor mensen die als kind bekend worden.

Misschien schaamt hij zich voor zijn verleden. Hij is zo gefocust op gangster zijn, dat hij lijkt te vergeten hoe hij überhaupt in zijn positie is gekomen. Gisteren verontschuldigde hij zich nog tegenover zijn fans. Hij vertelde hoe zijn moeder in het ziekenhuis lag en dat hij zijn ruzie met iedereen zou stoppen. Inmiddels lijkt hij weer van het idee te zijn afgestapt en komt er misschien een bokswedstrijd tussen hem en Chris Brown. Een gevecht dat door niemand minder dan Floyd Mayweather zal worden georganiseerd. Wij willen gewoon de oude Soulja terug hebben die misschien werd uitgelachen omdat hij een beetje anders was, maar poppy anthems maakte wanneer het moest. De Soulja boy die over anime tweette. De Soulja Boy die een hele afdeling van zijn SODMG-crew aan gaming toewijdde. Het doel voor iedereen is om van de straat te ontsnappen, en niet om bekend te worden en dan pas de straat op te zoeken. Maak een hit voordat je iets doms doet en gewond raakt.