Death Alley vond het eindelijk tijd voor een video bij ‘Black Magick Boogieland’ en het zweet gutst ervan af

Foto eigendom van Death Alley

Een beetje liefhebber van het luidere soort rock, of van doom, of het grijze gebied daartussen, moet inmiddels wel bekend zijn met Death Alley. Met leden die hun sporen hebben verdiend in bands als Devil’s Blood, Gewapend Beton en Mühr zijn het een stel veteranen bij elkaar. Begin vorig jaar bracht Death Alley het debuutalbum Black Magick Boogieland uit. Sindsdien speelt de band in binnen- en buitenland, en al die shows zorgen er weer voor dat ze inmiddels een keiharde reputatie hebben van het spelen van extreem solide, dichtgespijkerde, imponerende, kolkende shows waar het zweet vanaf gutst. Hoe het tijdens de optredens en op tour er precies aan toegaat is op waarheidsgetrouwe wijze in beeld gebracht in de video voor Black Magick Boogieland, een nummer op het album met precies dezelfde naam. Het is meteen de allereerste officiële clip van de band, gemaakt door Kevin Boitelle en Allen Grygierczyk.

Eind augustus vertrekt Death Alley naar de Verenigde Staten voor acht shows waaronder op het legendarische festival Psycho Las Vegas. Maar eerst nog geven ze op 12 augustus zelf een feestje; Last Night On Earth in de Marktkantine in Amsterdam waar elke zichzelf respecterende rawkliefhebber beslist naartoe moet.