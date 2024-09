Death Grips is terug met het rauwe, helse nummer ‘Hot Head’

We konden allemaal al wel raden dat de dood van Death Grips geen standaard breakup zou zijn. Zo koos het duo voor een wel zeer productief leven na de dood-ervaring. Nadat ze vorig jaar hun laatste album aankondigden, en daarmee het einde van Death Grips, kondigden ze kort daarna de komst van een nieuw album aan (met de gepaste titel Bottomless Pit) en in januari maakten ze nieuwe tourdata bekend.

En dan was er gisteren ineens een vers nummer, Hot Head. Synths die als een kettingzaag optrekken, bezeten vocalen, de herkenbare screams van MC Ride en beats alsof ze door de duivel zijn geproduceerd – Hot Head is een banger, en Death Grips 2.0 is hier.