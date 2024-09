Death Grips strikt de bassist van Primus voor de nieuwe single ‘More Than the Fairy’

Het is een verrekte lome woensdagmiddag, kleine dus kans dat je zit te wachten op vier minuten lang gebrul, gegrom, onstuimige drums en gedesoriënteerde, verdraaide electronica. Maar zet dat lusteloze gevoel even opzij en luister naar de nieuwe Death Grips-track More Than the Fairy. Niet te verwarren met die hit van Boston, More Than a Feeling, want dit nummer schudt je middagdip zo uit je systeem.

Als je je afvraagt waarom Death Grips iets meer “slappy” klinkt dan normaal, dan is dat omdat ze Les Claypool van Primus als bassist hebben ingezet wat voor gouden combinatie zorgt. In de bijbehorende video van dit nummer zie je een met gouden tanden behangen banaan aan een stekker hangen. Het heeft vast een diepere betekenis, wie zal het zeggen?

Videos by VICE

Luister het hier: