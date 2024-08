Het was pikkedonker en compleet gestoord bij Death Grips in Amsterdam

Oei, daar sta je dan als fotograaf in een pikkedonker Paradiso, een publiek achter de hekken dat klaarstaat om alles en iedereen op te vreten dat aan ze gevoerd wordt, en maar een kwartier de tijd om foto’s te schieten van wat een avond voor in de boeken moet worden. Dat tafereel ontstond omdat Death Grips in het land was, een band die erom bekend staat weinig over te laten van de poppodia die ze aandoen. Zoals je aan die blije bekkies hieronder kan zien is het ze gelukt om iedereen blij te maken met de aanschaf van hun tickets. Aan de korrelige kwaliteit van de foto’s zie je weer dat vooral de camera moeite had met de razernij in zich op te nemen. Toch een petje af voor onze fotograaf Raymond van Mil, die met gevaar voor eigen leven de show heeft vastgelegd.