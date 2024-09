Dit was het decennium dat schoonheidsidealen totaal veranderden

Mensen die in 2010 naar de cosmetische chirurg gingen, vroegen meestal om ongeveer dezelfde dingen: kleine ingrepen om rimpels weg te werken, zodat de huid er weer stralend en jong uitziet, je kent het wel. Ze wilden een look hebben die Tijion Esho, een van de meest vooraanstaande cosmetische artsen van Groot-Brittannië ‘typisch Parijs’ noemt.

Het was een look die bij de tijd paste. In het begin van afgelopen decennium was Cara Delevingne het meest prominente model van Engeland: ze won de British Fashion Awards in zowel 2012 als 2014, werd het gezicht van een belangrijke Burberry-campagne en liep voor onder andere Stella McCartney en Chanel. Het was moeilijk om een modetijdschrift te vinden waar ze niet in stond, met haar enorm gehydrateerde huid en borstelige wenkbrauwen. In 2016 stelde the Guardian dat wenkbrauwen “de schoonheidsobsessie van het decennium” waren, en Delevingne was de inspiratiebron. Andere modellen met een soortgelijke, frisse vibe waren Daphne Groeneveld, Karlie Kloss en Miranda Kerr.

Aan het eind van het decennium zijn de looks erg veranderd. Dankzij social media en de toenemende invloed van reality-sterren op tv, zijn niet-chirurgische behandelingen die je gezicht meer veranderen dan een oogpotlood ooit zou kunnen doen, de norm geworden. Bella Hadid, die nu het succes heeft dat Delevingne ook had in haar vroege jaren, zou volgens geruchten botox en fillers gebruiken, al ontkent ze het zelf. Mensen beweren ook dat er veel geknutseld is aan het gezicht van Kylie Jenner, die met haar eigen cosmeticabedrijf Kylie Cosmetics een miljardenbusiness runt. In het Verenigd Koninkrijk hebben onder anderen Megan Barton-Hanson van Love Island en Charlotte Crosby uit Geordie Shore zich openlijk over het bewerken van hun gezicht en hun lippen uitgesproken.

In oktober werd Hadid “de mooiste vrouw ter wereld” genoemd door een cosmetische chirurg die zegt haar uiterlijk te hebben onderzocht met behulp van ‘facemapping-technologie’. Hoewel dat misschien wat dubieus klinkt, bevestigt het succes van Hadid wel het idee dat gezichten waar iets aan geknutseld is, de nieuwe schoonheidsstandaard zijn. Zoals de Britse VICE eerder dit jaar al beschreef in de special Fill Me In over fillers, heeft de heerschappij van Jenner, Hadid en andere influencers een nieuwe esthetiek gecreëerd: het “Instagram-gezich

In plaats van de Paris look zijn mensen nu eerder geïnteresseerd in wat Esho “pan-Afrikaanse” gezichtskenmerken noemt. “Dat houdt in: volle lippen met een cupido-boog en een klein putje in de onderste lip, een wat donkerdere huid en een strakke kaaklijn,” zegt hij. “Mensen zeggen dat ze ‘mijn lippen’ willen. Dan zeg ik: ‘Nou ja, ik kan wel een foto mijn lippen uitprinten en die op je gezicht plakken, is dat iets?’”

Niet iedereen is even blij met dit soort looks. Vorig jaar kwamen een aantal witte influencers onder vuur te liggen. Een van hen was de Zweedse Instagrammer Emma Hallberg, die bekritiseerd werd vanwege het feit dat ze met haar haarstyling, kledingkeuze en verdonkerde huid de zwarte identiteit had aangenomen. Maar fillers, en de voorkeur voor vollere dijen en een wat donkere huid wordt niet door iedereen als culturele toe-eigening gezien – veel mensen willen er gewoon uitzien zoals hun voorbeelden op Instagram.

“Eigenlijk zijn er nu twee schoonheidsidealen,” zegt Esho. “Een in het echte leven, en een op social media.”

Zelf is Instagram zich ook bewust van de manieren waarop het ons schoonheidsideaal kan beïnvloeden. In oktober kondigde het platform aan dat het cosmeticafilters zou verbieden, waarmee je net kon doen alsof je je lippen had opgespoten, of een facelift had gedaan. Filters die je gezicht veranderen zouden mensen namelijk onzekerder over hun uiterlijk maken. De meeste telefooncamera’s hebben tegenwoordig echter ingebouwde filteropties om je huid soepeler en sprankelender te krijgen, dus het is nog steeds vrij makkelijk om je foto’s zo op te poetsen dat het nauwelijks meer klopt.

Neem deze recente Instagram-post van Anastasia Karanikolaou, een goede vriendin van Kylie Jenner, die genomen is bij een Halloween-feestje in Playboy-thema. Kelsey Calemine, Olivia O’Brien, Sydney Carlson en Karanikolaou zelf staan erop, allemaal verkleed als Playboy-bunny. Hun gezichten – volle lippen, bolle wangen en nepwimpers – zijn eigenlijk bijna niet van elkaar te onderscheiden.

“Sommige influencers vinden het ook eng wanneer mensen ze in het echt zien,” zegt Esho. “Als een influencer iets aan zijn of haar gezicht laat doen, kan dat er online nog heel mooi uitzien. Maar voor hetzelfde geld lijkt het in het echt net alsof er gewoon een extra kaak aan het gezicht is vastgezet.”

Het is nu makkelijker dan ooit om te zien of iemand een cosmetische ingreep heeft ondergaan. Al is het maar omdat er ook enorm veel Instagram-accounts zijn die bijhouden in hoeverre de gezichten van beroemdheden en influencers zijn veranderd. @celebface bijvoorbeeld, dat 1,3 miljoen volgers heeft, vergelijkt video’s en foto’s van beroemdheden die zelf beweren nooit aan hun gezicht te hebben gesleuteld. In een aflevering van Keeping Up With the Kardashians uit 2011 probeerde Kim Kardashian met röntgenstraling te bewijzen dat ze geen siliconen implantaten in haar billen had, en een paar jaar later ontkende de toen zeventienjarige Kylie Jenner lipfillers te hebben gebruikt. Dankzij @celebface weten we nu dat Kim ook vet-injecties kan hebben genomen – wat met röntgenstraling niet te zien is – en Kylie gaf in 2015 uiteindelijk toe dat het klopte van die lipfillers.

Net zoals ieder ander normaal persoon hebben Kim en Kylie hun onzekerheden – al zijn zij ook zelf degene die dit soort onzekerheden bij andere mensen voeden. Een ander verschil is dat zij het zich daadwerkelijk kunnen veroorloven om er wat aan te doen.

Een antwoord op het gegeven dat iedereen op elkaar wil lijken, zou kunnen liggen in een grotere diversiteit op het gebied van beauty, mode en influencen – waarbij alle verschillende soorten lichamen vertegenwoordigd zijn. Dat vindt ook Romany Francesca, die haar eigen mode-agentschap Rare Select Models begon in 2017, omdat ze vond dat de industrie niet divers genoeg was. “Toen ik media en communicatie studeerde, moesten we altijd reclames analyseren en onderzoeken hoe ze met het publiek communiceerden,” zegt ze. “En mensen van kleur zag je eigenlijk nauwelijks.”

Rare Select Models heeft veel succes: meerdere modellen zijn in de Vogue verschenen. “Ik denk dat ze actief op zoek zijn naar modellen van bureaus zoals die van mij, omdat die voor diversiteit staan,” zegt Francesca. “Mijn eigen ervaringen als vrouw van kleur in deze industrie maakt het ook nog persoonlijk. Mensen erkennen het belang van inclusiviteit in de mode.”

Het werk van mensen als Francesca is belangrijk om ons begrip van schoonheid te verbreden, maar Esho is er niet van overtuigd dat de standaard het komende decennium erg sterk zal veranderen. Hij voorspelt dat zowel mannen als vrouwen niet-chirurgische behandelingen zullen blijven ondergaan, en misschien richting een wat androgyne look opschuiven. En nu wordt Hadid weliswaar als ideaalbeeld gezien, maar dat is ook maar tijdelijk.

“Als je nog verder teruggaat, was Marilyn Monroe de mooiste vrouw,” zegt Esho. “Maar niemand neemt foto’s van haar mee om te vragen of ze er ook zo uit kunnen zien.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK