Je kunt de podiumbouwers van Tomorrowland je huis laten verbouwen

Er viel niet veel te beleven in 2020, onder andere op festivalgebied niet. Dat is vervelend voor iedereen die van een feestje houdt, maar voor veel mensen die in de evenementenbranche werkte was het ronduit klote. Grote partijen als b482a9f6/” target=”_blank” rel=”noopener”>Ziggo Dome die altijd alleen maar gegroeid waren op de non-stop euforie van steeds meer, steeds grotere feesten moesten mensen ontslaan, andere bedrijven moesten helemaal stoppen. Of er dit jaar wél festivals kunnen plaatsvinden is nog onzeker.

Ook achter de flamboyante façade van Tomorrowland, het festival dat bekend staat om de gigantische bouwwerken vol draken, lasers en sprookjeskastelen speelden zich drama’s af. Eén van de decorbouwers, BM Projects ging failliet. “Een toekomst? Die is er niet.” zeiden ze verslagen tegen de VRT. Een andere decorbouwer, Phixion, zwenkte juist soepel mee met de noodgedwongen festivalloze tijdsgeest. Gisteren lanceerden ze interieurmerk HoXper. Een “uniek out-of-the-box thuisconcept”, waarbij de grootsheid van Tomorrowland-decors wordt vertaald naar een huiskamer of tuinhuisje.

Door hun nieuwe koers kan Phixion de talloze schrijnwerkers en ontwerpers die voor hen werken in dienst houden, wat natuurlijk erg positief is. Maar is Tomorrowland in je huiskamer ook een mogelijke troost voor wie festivals mist? Of maakt de businessmove van Phixion vooral pijnlijk duidelijk dat we wanhopig vertier proberen te zoeken in huiselijke sferen? We spraken CEO Philip van den Langenbergh en Sales Director Filip Hendriks erover.

Phixion heeft al de nodige veranderingen van de uitgaanssmaak met succes doorstaan. In 1993 begon Philip in zijn eentje decors te maken voor discotheken. “In die tijd had bijna elk dorp nog wel een discotheek. Daar reed ik dan naartoe in een caminonnetje, een klein busje, met een pak isoplaten en een rol plastic. En dan pieken zagen uit de isoplaten en alles in het wit inkleden met plastic. Dat noemden we dan een sneeuwparty.” Toen discotheken steeds meer begonnen te verdwijnen stapte het bedrijf in de “corporate events”, en ze hebben een tijdje decors gemaakt voor winkelcentra voordat ze uiteindelijk in de festivalbranche terechtkwamen. Inmiddels zijn ze al meer dan tien jaar verantwoordelijk voor verschillende podia op Tomorrowland en andere festivals.

Phixion wil voor het installeren van de interieurs het tempo van het festivalbouwen aanhouden. “We maken alles prefab en plaatsen het dan binnen drie tot vijf werkdagen,” vertelt Filip. “Dus jij nodigt vrijdagavond je vrienden uit voor een diner, maandagochtend beginnen we bij jou. En als je diezelfde vrienden vrijdag uitnodigt voor een nieuw diner, gaan die mensen zeggen: wat heb jij hier opeens staan?” Wat er dan staat, dat bepaal je in principe zelf, maar voor een minimalistisch interieur kun je beter iemand anders inhuren. “More is more, and less is a bore,” vat Filip hun bedrijfsfilosofie samen.

Op de visualisaties die ze al gemaakt hebben, is in ieder geval flink uitgepakt. Een slaapkamer met sprookjesachtige bomen, een sterrenhemel en een rustiek bospad en twee tuinhuisjes: een grote steampunk-keet, inclusief studeerkamer en badkuip en een goud-witte variant met organische vormen die het midden houden tussen Gaudi, een badkamerspons en een ruimteschip.

De she-shed.

Dat laatste tuinhuis noemen ze een “she-shed”. Filip vertelt dat het bedoeld is als tegenhanger van de klassieke mancave. “Vrouwen kunnen hun vriendinnen erin uitnodigen om te pottenbakken of te yoga’en.” Filip en Philip zeggen dat mensen hun thuis weer meer zijn gaan waarderen door de pandemie, maar hun tuinhuisjes lijken eerder bedoeld om huiselijke frustraties te ontvluchten. Philip: “Door het thuiswerken ziet iedereen zijn partner veel te veel. Iedereen is mekaar beu, en wil graag een aparte ontspanningsruimte.”

De feestloze festivalganger is dan ook niet per se hun doelgroep. “Wij mikken in het begin op pioniers en trendsetters die meegolven op de hypes. Dit is een onbestaand en uniek concept dat voorlopig zijn gelijke niet kent in de wereld.” Een themakamer zoals die met de boom kost rond de 4500 euro. Iets meer dan een gemiddeld festivalseizoen, maar er zijn genoeg mensen die het zo neertellen voor een nieuwe bank. De interieurs van Phixion lijken uiteindelijk vooral een goede oplossing voor mensen die zijn uitgekeken op hun partner of op het eeuwige minimalisme in de interieurwereld. Toch heeft Filip ook goed nieuws voor ravers die ernaar smachten om weer te dansen in grote menigten van wisselende gender-samenstelling. “Wij gaan er vanuit dat festivals ook gewoon weer terugkomen, misschien zelfs in het kwadraat.”