Deense modellen vlak voordat ze snoeihard op hun bek gaan

Iedereen vindt het leuk als iets te knappe modellen iets te hard op hun bek gaan. Dan besef je immers even dat het ook gewoon mensen zijn. Zwaartekracht is gelukkig ook voor knappe mensen van toepassing. Maar in de serie van Marcus Palmqvist lijken modellen te ontsnappen aan de realiteit, doordat hij ze in onmogelijke poses fotografeert. Zo lijkt een vrouw in een paars pak in een grasveld te duiken, terwijl een ander op het punt staat haar hoofd te breken op een betonnen bankje.

ZIjn adembenemende foto’s uit de serie Impossible Balance zijn onbewerkt. Voor de bijzondere poses kreeg hij hulp van twee dansers van de Stockholm Danscompagnie en Gam Fletcher nam de regie op zich. “Het project draait rond het idee van een soort onmogelijke balans, dat moment van spanning waarop je je in een soort staat van onzekerheid bevindt. Het gaat over de grens tussen controle en chaos,” vertelt Fletcher aan Creators.

Videos by VICE

Lees verder op Creators.