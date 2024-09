Deense modellen vlak voordat ze snoeihard op hun bek gaan

Iedereen vindt het leuk als iets te knappe modellen iets te hard op hun bek gaan. Dan besef je immers even dat het ook gewoon mensen zijn. Zwaartekracht is gelukkig ook voor knappe mensen van toepassing. Maar in de serie van Marcus Palmqvist lijken modellen te ontsnappen aan de realiteit, doordat hij ze in onmogelijke poses fotografeert. Zo lijkt een vrouw in een paars pak in een grasveld te duiken, terwijl een ander op het punt staat haar hoofd te breken op een betonnen bankje.

ZIjn adembenemende foto’s uit de serie Impossible Balance zijn onbewerkt. Voor de bijzondere poses kreeg hij hulp van twee dansers van de Stockholm Danscompagnie en Gam Fletcher nam de regie op zich. “Het project draait rond het idee van een soort onmogelijke balans, dat moment van spanning waarop je je in een soort staat van onzekerheid bevindt. Het gaat over de grens tussen controle en chaos,” vertelt Fletcher aan Creators.

“Het gaat om het loslaten van controle en gewoon geloven in de performers waarmee ik werk,” voegt Palmqvist toe. Alhoewel het duo aan Impossible Balance begon met een zeer specifiek idee, steunden ze vooral op het kunnen van de dansers, die hun lichaam in absurde hoeken en bochten wrongen.

“We hadden wel een idee van wat we zochten, maar op de dag van de shoot experimenteerden we vooral en probeerden we steeds net een stap verder te gaan. We hadden het geluk dat we met twee ongelooflijk getalenteerde dansers van de Stockholm Danscompagnie konden werken. Ze konden die ongemakkelijke houdingen lang genoeg vasthouden, zodat wij ze konden vastleggen,” legt Fletcher uit.



De onberekenbare bewegingen en felgekleurde kleren in de strakke grijs-en-groene omgeving zorgen ervoor dat de modellen uit de foto te lijken springen. “Om de spanning te verhogen, kozen we juist die grafische, strakke locaties om een gevoel van orde op te roepen. Dat zorgde voor een groot contrast met de wilde, surrealistische lichaamsbewegingen,” legt Fletcher uit.

Volgens Palmqvist zijn zijn foto’s deels bedoeld, deels geluk. “Ik ga graag zo ver mogelijk als ik beelden maak. Ik weet dat ik sterke momenten vastgelegd heb als ik zelf verbaasd ben door het resultaat,” zegt Palmqvist. “Als ik voel dat het iets nieuw en uniek is, of dat de vormen en het effect surrealistisch zijn. Als je twee keer moet kijken, dan weet ik dat het werkt. En als ik erom moet lachen, weet ik zeker dat een beeld goed gelukt is.”

