DeepMind’s nieuwe AI leert zelf dingen onthouden

DeepMind, Alphabet/Google’s afdeling die kunstmatige intelligentie bouwt, heeft afgelopen woensdag hun derde paper in Nature gepubliceerd. Het DeepMind-team heeft een nieuw soort intelligentie (AI) gemaakt, die zelf leert hoe het zijn eigen geheugen moet gebruiken. Ze noemen het systeem een “Differential Neural Computer,” of DNC.

Maar wat betekent het als een computer haar eigen geheugen ‘leert’ te gebruiken? Is dat nuttig of belangrijk? Ja. Deze ontwikkeling zou AI een stuk krachtiger en nuttiger kunnen maken. Kunstmatige intelligentie zou hiermee bijvoorbeeld goed ingezet kunnen worden om snel te navigeren op complexe routes. De AI zou rekening kunnen houden met drukte op de weg, werkzaamheden en aansluitingen van openbaar vervoer.

Videos by VICE

‘Deep learning’ AI is een zeer geavanceerde vorm van machinaal leren. Deep Learning maakt gebruik van een ‘neuraal netwerk,’ een netwerk van ‘nodes’ die allemaal semi-willekeurige beslissingen maken. Neurale netwerken doen dit steeds opnieuw en herschikken zichzelf totdat ze een betrouwbaar en goed resultaat kunnen produceren.

Tot nu toe heeft deze benadering verbazingwekkende resultaten geboekt. Het DeepMind-team gebruikte bijvoorbeeld Deep learning in hun AlphaGo computer, de computer die Go-kampioen Lee Sadol versloeg.

Een groot probleem met neurale netwerken is alleen dat je de computers geen tweede taak kunt geven zonder dat ze de eerste totaal vergeten. Dat noemt men “catastrophic forgetting”. Normale computers hebben dat probleem niet, omdat normale computers een ‘extern’ geheugen hebben. Normale computers kunnen naar een harde schijf schrijven en ze kunnen dit ook weer uitlezen.

DeepMind’s DNC lost dit probleem op. Zij gaven een neuraal netwerk een opslaggeheugen en ze leerden de machine hun opslag te gebruiken. Dit deden ze met dezelfde technieken die ze normaal al gebruiken om neurale netwerken te trainen; met ‘vallen en opstaan.’ Het DeepMind-team plaatste een gedetailleerde uitleg van het project op hun eigen blog.

“Wanneer DNC een antwoord geeft, vergelijken we dat met het gewilde, correcte antwoord,” stond er. “Na een tijd leert de computer steeds betere antwoorden te geven en terwijl de computer dat doet, leert het ook de opslag te gebruiken.”

De resultaten waren indrukwekkend. Toen het team een van de DNCs het hele metronetwerk van Londen gaf, kon de computer antwoorden geven op complexe vragen geven die mensen zouden oplossen door deductief na te denken.

Een DNC kon bijvoorbeeld antwoord geven op de volgende vraag: “Als ik begin op Bond Street en met de Central Line bij de eerste halte uitstap, vervolgens met de Circle Line bij de vierde halte en uiteindelijk met de Jubilee Line bij de tweede halte uitstap. Waar ben ik dan?”

Probeer Siri maar zoiets te vragen. Waarschijnlijk vertelt ze je alleen welke films er vanavond draaien.

Dat de DNC’s van DeepMind de mogelijkheid hebben om technieken en feiten op te slaan, is de kers op de taart. Als ze deze later weer willen gebruiken, kunnen ze die gewoon weer oproepen.

AI zit nog in de beginfase; dit zijn allemaal stappen naar machines en applicaties die in ons dagelijks leven nuttig kunnen zijn. Maar dit is wel een hele grote stap.