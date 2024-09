Def Rhymz z’n carnavalscomeback is ongemakkelijker dan tongen met je moeder

Laat ik vooropstellen dat ik Def Rhymz echt een fucking topper vind. Hij is een dikke tien. Een levensgenieter. Een paradijsvogel in de saaie grijze massa. Een lichtpunt in deze donkere tijden. Een muzieklegende wiens muziek mij op prille leeftijd leerde wat schuren is en daar zal ik hem altijd dankbaar voor zijn. Ik gun hem de wereld en ook tyfusveel doekoe, want als ik deze video van Supergaande mag geloven gaat het niet lekker met zijn financiën. Dit zou kunnen verklaren waarom hij deze week een comeback maakte in de vorm van carnavalsanthem Fawaka met Ronnie Ruysdael. Misschien ken je hem van zijn hit Friet met Mayonaise? Misschien ook niet. Nu verwacht ik door deze combinatie van artiesten geen geraffineerde muziek of video, maar door wat ik nu heb gezien –ja het is erger dan deze collabo van Def met Dennis Bax – wil ik in een foetushouding naast mijn bed liggen en mijn ogen langzaam uitlepelen.

Sowieso is het heel erg ongemakkelijk dat Def Rhymz’ aandeel aan de track vrij gering is. Hij zegt amper iets. Alsof hij alleen erbij is gehaald zodat Ronnie gerechtvaardigd 237 keer ‘fawaka, wakawaka, fafaaawaka’ kan zeggen. En elke keer als Ronnie Ruysdael ‘fawaka’ zegt krijg ik dat ene allesverwoestende paniekgevoel dat ik ook kreeg bij dit stukje Nederlandse tv-geschiedenis.

