Dekmantel begint serie liveopnames met Juju & Jordash 

Hoe vaak zag je tevergeefs blauwe schermpjes oplichten tijdens sets van Juju & Jordash? Hoe vaak zie je op hun Soundcloud panische opmerkingen over welke prachtige tracks ze draaien? Nee, jongens: de Israëlische expats in Nederland draaien geen tracks. Ze maken alles live en on the fly. Hun sets zijn krankzinnig toffe, vrije en bijna jazzy techno-improvisaties.

Ze stonden vaker wel dan niet op evenementen van Dekmantel, dus geen wonder dat Dekmantel Records een serie liveopnames op 12 inch aftrapt met hen. DKMNTL-LBLSHWCS01 is nu uit, met een viertal tracks (voor de leesbaarheid zet ik ze even onder elkaar):



track id?? Paradigm, Groningen 20.05.2016

Track ID??? Mighty, San Francisco 13.05.2016

TRACK ID!! Smartbar, Chicago 6.05.2016

track id pls?? Smartbar, Chicago 6.05.2016.

We kunnen niet wachten op de volgende release in deze reeks. Bijvoorbeeld Legowelt live, met liedjes als track id plzzzzz! en TRACK ID ANYONE?.