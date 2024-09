Dekmantel kondigt weer een behoorlijk sicke line-up aan

Na vorige week een cryptische doch uitermate stilistische teaser te laten zien, kondigt Dekmantel vandaag de line-up aan van het gelijknamige festival. En die is weer behoorlijk sick.

Van dit walhalla van elektronische muziek hoef je ook eigenlijk niets minder te verwachten. Het vindt dit jaar plaats van donderdag 3 augustus tot en met zondag 6 augustus op verschillende locaties in Amsterdam. Op woensdag 2 augustus kan je alvast naar een concert van minimal-pionier Steve Reich in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Op de donderdag die volgt gaan Tolhuistuin, Shelter en Bimhuis ook open, waar artiesten als Das Ding, Floating Points, Andy Stott en Dopplereffekt optreden.

Het festival dat in het Amsterdamse Bos plaatsvindt begint op vrijdag en heeft zoveel indrukwekkends op één affiche dat het moeilijk is om maar enkele voorbeelden te noemen. Hierbij een poging. Een liveoptreden van Larry Heard. Robert Hood. DJ Nobu. Beverly Hills 808303. Jeff Mills & Tony Allen. Peggy Gou. Job Jobse & Midland.

(Even op adem komen)

Joy Orbison & Jon K. Regis en Surgeon als British Murder Boys. Ancient Methods & Vatican Shadow. Ik kan nog wel even doorgaan, maar het is misschien beter als je de line-up zelf even bekijkt en je alvast voorbereid op welke optredens je eventueel moet missen die week. Tickets zijn ook binnenkort te koop, dus laat die je ook niet door de neus boren.

Bekijk hier de de complete line-up.