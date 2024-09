Kijk eens wat leuk: Dekmantel heeft zojuist dertien setjes online gezet die zijn opgenomen tijdens de eerste editie van hun festival in São Paulo, Brazilië. Daar was je net als wij vast niet bij, dus hieronder kun je een inhaalslag maken. Mike Servito, Kornél Kovács en Dasha Rush zijn een paar van de artiesten wiens set terug te luisteren is, dus je hoeft alleen nog een warmtelamp neer te zetten en je bent in São Paulo! Zo moeilijk is het leven niet, lieve mensen.