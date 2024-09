Dekmantel zoekt opnieuw de zon op in Kroatië

Het beviel vorig jaar zo goed, dat er een tweede editie komt van Dekmantel Selectors. Het festival vindt wederom plaats in het Kroatische vissersdorpje Tisno en dit keer van 24 tot 28 augustus. Er wordt een blik dj’s opengetrokken waar je van gaat watertanden, zoals Nederlandse helden Antal, Cinnaman, Young Marco en Orpheu the Wizard, en internationale dj’s als Palms Trax, Motor City Drum Ensemble en DJ Nobu. Best knap dat ze die hele line-up al rond hebben, aangezien er nog niks bekend is over de line-up van de Nederlandse editie van Dekmantel Festival of Lente Kabinet.

Antal / Bariş K / Beautiful Swimmers / Ben UFO / Brian Not Brian / Call Super / Central /Cinnaman / Dekmantel Soundsystem / Dollkraut / Gatto Fritto / Gilb’R / Hashman Deejay /Hunee / I-F / Intergalactic Gary / Interstellar Funk / Invisible City Soundsystem / Jameszoo /Jamie Tiller / Jon K / Joy Orbison / Lena Willikens / Marcel Dettmann / Marco Passarani / Motor City Drum Ensemble / DJ Nobu / Objekt / DJ Okapi / Optimo / Orpheu The Wizard / Palms Trax / Phuong-Dan / Rabih Beaini / Robert Bergman / Sadar Bahar / San Proper / Sassy J / Solar / DJ Stingray / Suzanne Kraft / Tako / Tom Trago / Vladimir Ivkovic / Volcov / Young Marco / Zaltan

751 / A Good Christian / DJ Arif / Awanto 3 / BertBert / Boy Q / Boye / Calypso Steve / Cinema Royale / David Vunk / Eelco Couvreur / Gop Tun DJs / Izabel / KC The Funkaholic / Luca & Mata Hari / Margie / Mark Knekelhuis / Marsman / Mattikk / Max Abysmal / Moody Mehran / Mozhgan / Ocke Weeda / Philou Louzolo /Radio Noet-Noet / Rik Payne / Thelonious / Tienson / Woody

De voorverkoop begint op 6 december en een early bird-kaartje kost je zo’n 130 euro. Een ticket geeft je toegang tot zowel het dag- als nachtprogramma. Een regulier ticket kost 160 euro, exclusief servicekosten. Maar wees gewoon op tijd, want dat scheelt je die dertig euro, waar je flink wat pivo voor kunt kopen. En bedenk dat het festival maar plek biedt aan 1500 mensen.