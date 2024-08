Delphine Diallo eert vrouwen van kleur over de hele wereld

Delphine Diallo wil veranderen hoe de wereld aankijkt tegen vrouwen van kleur. Dat klinkt vrij ambitieus – een beetje alsof je de wereldwijde hongersnood wil oplossen – maar deze Frans-Senegalese fotograaf denkt nu eenmaal niet in het klein.



Diallo richt haar camera op modellen en beroemdheden, maar niet alleen maar. Voor het project Women of NewYork fotografeerde ze bijvoorbeeld vrouwen die vrijwillig bij haar langskwamen, met als resultaat een verzameling krachtige beelden van de uiteenlopende vrouwen die de stad rijk is. “Ik voel me verbonden met de vrouwen in mijn portretten: het zijn mijn vriendinnen,” zegt ze.

De fotograaf herkent veel in de kwetsbaarheid die deze vrouwen uitstralen, vertelt ze. “Het is dezelfde kwetsbaarheid die onze moeders hebben: het besef dat je geen man nodig hebt, of goedkeuring van een ander. Dat soort zorgen moeten verdwijnen.”

Diallo portretteert haar modellen alsof ze hen verzorgt: ze probeert ze zelfvertrouwen te geven en op een eerlijke manier vast te leggen. En daar heeft ze uiteindelijk ook zelf wat aan, legt ze uit. “Ik geef zoveel mogelijk ruimte aan hun identiteit en emoties. En als ik die emoties dan in mijn eigen werk kan herkennen, herken ik ze misschien ook wel in mezelf. Waardoor ik ook leer om meer van mezelf te houden.”

