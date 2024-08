Duizenden demonstranten op de Dam is misschien niet veilig, maar wel nodig

Lees hier meer over de Black Lives Matter-beweging in Nederland en de Verenigde Staten.



Vandaag kwamen meer dan vijfduizend mensen samen op de Dam om te protesteren tegen het politiegeweld dat zwarte mensen meemaken in de Verenigde Staten en Europa.

Een demonstratie waarbij duizenden mensen op een plein staan terwijl een straat verderop de terrasjes net weer openen, is kort na het protest voer voor discussie. Het is 1 juni, wat betekent dat een hoop van de coronamaatregelen versoepeld zijn en we na maanden stilzitten weer langzaam in beweging mogen komen. Maar het is ook een week geleden dat George Floyd vermoord werd door een politieagent, gevolgd door wereldwijde verontwaardiging. Dat zo’n grote groep mensen toch bij elkaar komt is misschien onveilig, maar volgens velen broodnodig.

Het protest werd georganiseerd door Mitchell Esajas van Kick Out Zwarte Piet en Naomie Pieter van Black Queer & Trans Resistance. “Met dit protest willen we solidariteit tonen met de Verenigde Staten,” vertelt Esajas aan VICE. “Maar we willen ook een verbinding maken met de situatie op dit moment in Nederland, waar we ook dagelijks met verschillende vormen van institutioneel racisme te maken hebben.” Naast de moord op Floyd werd er ook stilgestaan bij Breonna Taylor, die in maart in haar huis werd doodgeschoten door de politie. Ahmaud Arberry, die eerder dit jaar van het leven werd beroofd toen hij een rondje aan het joggen was, werd ook herdacht. De Dam stond vol met protestborden met daarop hun namen.

Tijdens de demonstratie kwamen verschillende spilfiguren uit de zwarte gemeenschap in Nederland aan het woord, waaronder Akwasi en Jennifer Tosch, oprichter van de Black Heritage Tours in Nederland. Tosch liet in haar toespraak weten dat iedereen die ervan overtuigd is dat Nederland geen probleem heeft met racisme, onmiddellijk naar huis mocht gaan. De historicus vertelt dat wit nationalisme niet is ontstaan in Amerika, maar onder andere hier in Nederland. Die boodschap wordt ook benadrukt in Esajas’ toespraak, die vertelt dat hij al jaren protesteert tegen institutioneel racisme in Nederland. We moeten ons minder blindstaren op Amerika en ook erkennen dat we er hier nog lang niet zijn.

Vandaag begon ook officieel de Keti Koti-maand, de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. De opening is dit jaar afgelast door de gevolgen van het coronavirus, maar met deze demonstratie wilden de organisatoren toch de kans geven om een stem te vormen tegen institutioneel racisme in ons land. Een van de drukste plekken van Nederland is een minuut lang muisstil wanneer Esajas vraagt om een vuist in de lucht te steken.

Tot slot kregen deelnemers van het protest nog de kans om iets met het volle plein te delen in een openmic-sessie. Er werd een persoonlijk en pijnlijk verhaal gedeeld door een zwarte trans man, een gedicht opgevoerd over de bekende laatste woorden van George Floyd, en frustratie werd samen met de menigte hard weg geschreeuwd. Tegen het einde van de demonstratie werd er tot actie opgeroepen: “Laat dit geen moment zijn, maar een beweging.”

De opkomst van vijfduizend mensen was gigantisch, maar desondanks verliep alles rustig en vredevol. “Het was geweldig om hier zoveel mensen vandaag te zien,” vertelt Esajas na afloop. “Ik heb de Dam nog nooit zo vol gezien voor een protest tegen racisme. Ik ben hier echt dankbaar voor.”

Fotograaf Chris Pugmire was erbij en legde de avond vast. Bekijk de foto’s hieronder.

Morgen vindt er nog een demonstratie plaats in Den Haag. Woensdag kan je demonstreren in Rotterdam. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Black Queer & Trans Resistance Netherlands en Kick Out Zwarte Piet .