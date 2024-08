Op de Dam kwamen zaterdag een hoop geëmotioneerde mensen samen voor Afghanistan

De Dam stond zaterdag vol met duizenden mensen die, al dan niet uitgerust met een Afghaanse vlag, hun zorgen en verdriet over de situatie in Afghanistan lieten zien. Na de samenkomst op de Dam wandelde de menigte door de stad, om vervolgens weer terug te keren op de Dam. Het was een van vele demonstraties die deze dag in verschillende Europese en Amerikaanse steden plaatsvonden. Aanwezigen hielden borden omhoog met teksten die de Nederlandse staat aanspoorden om actie te ondernemen, terwijl er toespraken en muziek over het plein galmden.



Volgens Sahar Shirzad van Azadi, een beweging van jonge Afghaanse Nederlanders die het initiatief nam tot de demonstratie, waren er veel activistische bewegingen aanwezig om hun steun te betuigen. “De anti-racisme-beweging, de Aziatische beweging, de queer-beweging, ze komen allemaal. Het is niet eerder voorgekomen dat als we iets over Afghanistan organiseren, er zo’n breed publiek komt. Ik hoop dat we met elkaar troost kunnen zoeken, en aan de Afghanen kunnen laten zien: jullie dragen dit leed niet alleen,” vertelde Shirzad aan VICE voordat het protest van start ging.

De samenkomst was niet alleen een uiting van solidariteit, het was ook nadrukkelijk een protest tegen de manier waarop Nederland met Afghaanse vluchtelingen omgaat, en een oproep aan de Nederlandse regering om haar verantwoordelijkheid te nemen voor haar rol in de mislukte Afghanistan-missie en het falende vluchtelingenbeleid in het algemeen. “Er zijn politici uitgenodigd, om naar onze verhalen te komen luisteren.”

Tijdens de demonstratie waren er Afghaanse sprekers, vaak erg geëmotioneerd, die de menigte toespraken door de luidsprekers. Dat is een belangrijk gegeven, zegt Shirzad. “De afgelopen weken hebben we gezien dat zodra het over de inhoud gaat, er vaak witte experts aan het woord zijn. Maar er zijn genoeg jonge Afghaanse Nederlanders die hier inmiddels al meer dan twintig jaar zijn en ook expert zijn op dit gebied, en die ook iets te vertellen hebben.”

In de petitie die werd overhandigd staat onder andere dat Afghanistan moet worden erkend als onveilig land. Nu is dat nog niet zo, waardoor veel Afghaanse asielzoekers niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning en in asielzoekerscentra moeten afwachten wat er met ze zal gebeuren. Ook zijn er duizenden Afghaanse vluchtelingen die vast zijn komen te zitten in armzalige tentenkampen zoals Kamp Moria, door het haperende vluchtelingenbeleid van de Europese Unie. En dan zijn er natuurlijk ook nog de mensen die Afghanistan niet hebben kunnen ontvluchten, en daar nu ontzettend groot gevaar lopen – bijvoorbeeld omdat ze voor Nederland hebben gewerkt.

Shirzad: “Het minste van het minste wat we kunnen doen is ophouden met discussiëren over hoeveel Afghaanse vluchtelingen we willen ontvangen, en daar in ieder geval onze verantwoordelijkheid voor nemen. Ik wil geen woorden meer horen als ‘barmhartigheid’ of ‘gunnen’. Dit is geen barmhartigheid, dit is een plicht, omdat Nederland medeplichtig is geweest aan het veroorzaken van deze situatie.”



