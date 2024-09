Voormalige prof-basketballer Dennis Rodman is afgelopen dinsdag voor de vijfde keer in Noord-Korea aangekomen, in de hoop “iets behoorlijk positiefs” te doen voor de gespannen relatie tussen Pyongyang en Washington.

De NBA-held is niet op een officiële missie. Zijn trip wordt gesponsord door PotCoin, een digitale munteenheid waarmee Amerikaanse coffeeshops en wiettelers hun betalingsverkeer uitvoeren.

Rodman kondigde zijn terugkeer naar het kluizenaarskoninkrijk maandag pas aan op social media. PotCoin zei in een officiële verklaring niets over het precieze doel van zijn bezoek, maar wel dit: “Rodman is in de zeldzame positie al geruime tijd bevriend te zijn met zowel de Geweldige Leider van Noord-Korea als de huidige president van de Verenigde Staten.”

Tijdens een tussenstop in China wilde Rodman niet aan CNN prijsgeven of hij met Trump had gesproken voor zijn vertrek naar Azië. Wel zei hij: “Ik ben er vrij zeker van dat de president blij is dat ik hier ben, en ik probeer iets te bereiken waar we allebei iets aan hebben.”

Rodman tweette dinsdag een selfie met een ticket van staatsluchtvaartmaatschappij Air Koryo, met een bedankje naar PotCoin voor “het sponsoren van mijn reis”. PotCoin postte niet veel later een youtubevideo van de basketballer in een shirt en met een pet met hun logo erop.

Rodman deed ooit mee aan Donald Trumps tv-programma Celebrity Apprentice, en hij steunde Trump tijdens zijn campagne in 2016. Bij zijn aankomst in Pyongyang werd Rodman gevraagd of hij een boodschap van Trump aan Kim Jong-un had, maar die vraag ontweek hij. Hij zei alleen dat hij er was om “vrienden te zien en lol te hebben”.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat het op de hoogte is van Rodmans bezoek aan Noord-Korea, maar benadrukte dat hij daar niet is als overheidsfunctionaris. “We wensen hem een fijn verblijf, maar geven een negatief reisadvies aan Amerikanen die naar Noord-Korea willen reizen,” zei Amerikaanse staatssecretaris Thomas Shannon, volgens persbureau Reuters.

Momenteel houdt Noord-Korea drie Amerikanen gevangen, maar Rodman vertelde tegen CNN dat hij dat niet ter sprake zal brengen tijdens zijn bezoek. “Dat is niet het doel van mijn reis,” zei de oud-voorhoedespeler van de Chicago Bulls. “Mijn doel is om te onderzoeken of ik Noord-Koreanen meer aan het sporten kan krijgen.” Zijn reeks bezoeken aan het land noemde hij “basketbaldiplomatie”.

“Iedereen die Dennis kent, weet dat hij zijn relatie met Kim Jong-un gebruikt om communicatielijnen te openen, en een boodschap van vrede en verdraagzaamheid te verspreiden,” zei Rodmans agent Darren Prince in een verklaring.

Tijdens eerdere bezoeken aan Noord-Korea zong Rodman wat verjaardagsliedjes voor Kim Jong-un en noemde hij hem “een erg goeie gozer” – totaal tegen de opvattingen van de internationale gemeenschap in, die Kim vooral ziet als een gruwelijke dictator.

De digitale munteenheid potcoin is in het leven geroepen om wietverkopers toegang te geven tot internetbankieren, omdat creditcardbedrijven hun betalingen niet wilden verwerken, in verband met juridische onduidelijkheid rondom de legalisering van wiet.

Het bedrijf PotCoin werd drie jaar geleden opgericht, wat een eeuwigheid lijkt in de wereld van cryptovaluta. Terwijl een bitcoin begin deze week voor het eerst meer dan 2500 euro waard was, blijven andere cryptovaluta daar nog ver bij achter.

Voor het nieuws van afgelopen dinsdag dat PotCoin Rodmans reis sponsorde was één PotCoin nog tien dollarcent waard. Na het nieuws ging de prijs met vijftig procent omhoog. naar vijftien dollarcent. Nu staat de waarde weer op minder dan dertien dollarcent.

Veel mensen denken dat wiet legaal is in Noord-Korea, maar dat klopt niet. Voor het gebruiken van drugs kun je er de doodstraf krijgen, al zeggen deskundigen dat Noord-Koreanen zelden voor blowen geëxecuteerd worden.

