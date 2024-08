Een derbydag met de jonge Ultras Kampen

Ik bestel een kipschnitzel in de kantine van DOS Kampen. “Die is hier altijd goed,” zegt Sem, terwijl we wachten op de frituur. Sem is een van de leden van Ultras Kampen, de fanatieke supportersgroep van DOS Kampen. Hij hinkt een beetje nerveus op zijn benen. Ultras Kampen heeft een grote actie gepland voor de derby tegen IJVV. “We hebben hier veel uren werk in zitten,” zegt Sem. “Het moet vandaag wel goed gaan.”

Iets later loop ik met mijn kipschnitzel en een biertje in de hand naar de tafel waar de rest van Ultras Kampen zit. De groep bestaat naast Sem uit nog vijf jongens: Davy, Mike, Kris, George en Guido. Samen hebben ze drie jaar geleden nieuw leven geblazen in Ultras Kampen. “De support hier was een beetje dood aan het gaan. De oude garde haakte af,” legt Davy uit. Sindsdien hebben ze samen een hoop acties gemaakt, maar vandaag staat de grootste actie ooit op de planning.

Het doek wordt naar de Jaap Stam-tribune gedragen.

Toen Nederland in 1988 Europees kampioen werd, was DOS Kampen de beste amateurclub van het land. DOS Kampen was algeheel landskampioen en speelde jarenlang op het hoogste amateurniveau van Nederland, tot het daaruit degradeerde in 2008. In 2015 volgde nog een degradatie, waardoor DOS Kampen nu in de tweede klasse speelt. De jongens die ik vandaag ontmoet hebben de beste jaren van de club dus niet meegemaakt. Ze kennen alleen de mindere tijden van DOS Kampen. Maar dat maakt ze niet minder fanatiek.

George wijst naar Sem. “Sem voetbalde eerst in de jeugd van DOS Kampen, maar hij kan helemaal niet voetballen,” vertelt George. “Hij is ermee gestopt om het eerste elftal elke zaterdag te kunnen zien spelen.” Sem moet lachen en knikt. “Sommigen verklaren me voor gek. Die denken dat je dit alleen voor profclubs kunt doen. Maar het is toch het mooiste om dit voor de club uit jouw stad te doen?” Volgens George en de andere jongens gaat Sem ooit trouwen in de kantine of op het hoofdveld van DOS Kampen.

Onder leiding van Davy wordt het doek uitgerold.

Maar je hebt altijd baas boven baas. Davy komt doordeweeks zelfs naar de trainingen van het eerste elftal kijken, om een praatje te maken. Hij kent bijna alle spelers persoonlijk. Mike is dit weekend eigenlijk met zijn gezin op vakantie in Center Parcs. Behalve vandaag dan, want de derby met IJVV staat op het programma. Hij is vanuit Center Parcs 130 kilometer terug naar Kampen gereden voor de derby. “Na de wedstrijd rijd ik meteen terug,” zegt hij. “Dit ga ik niet missen.”

Boven de bar in de kantine ligt een gigantisch doek van Ultras Kampen opgerold. De jongens klimmen op krukken om het doek er voorzichtig af te kunnen halen. Er steken wat spijkers uit de bar en het zou doodzonde zijn als die een gat in het werk scheuren. Samen sjouwen ze het doek vervolgens van de kantine naar de Jaap Stam-tribune, een staantribune tegenover de hoofdtribune. Jaap Stam heeft die staantribune ooit gedoneerd aan DOS Kampen. Hij begon zijn carrière hier.

Mike is speciaal vanuit Center Parcs naar de club komen rijden.

Onderweg naar de tribune vormt zich een zwerm van jonge ventjes rondom Ultras Kampen. Het zijn een stuk of twintig jongetjes van rond de tien jaar. Ze dragen ook vlaggen en spandoekjes, en zingen al fanatiek liedjes met hun hoge stemmetjes. Guido blijkt hen gemobiliseerd te hebben. “Ik ben jeugdtrainer bij de club en heb een groepsapp aangemaakt voor jeugdspelers,” legt hij uit. “Ze vinden het geweldig om hieraan mee te doen.” Dat is te zien. Uiterst zorgvuldig hangen ze zelfgemaakte spandoekjes op. Drie kwartier voor de wedstrijd beginnen ze al met trommelen. Her en der zwaaien jochies met vlaggen.

Eigenlijk is trouwens niet IJVV, maar Go Ahead Kampen de grote rivaal van DOS Kampen. Die stadsderby liep vroeger regelmatig flink uit de hand. “We hebben nog een appeltje met ze te schillen, want we zijn gedegradeerd in een wedstrijd tegen Go Ahead,” zegt Sem. Sinds de degradatie van 2015 zit DOS niet meer met Go Ahead in de competitie. Nu is IJVV de enige plaatsvervangende rivaal in de competitie, dus focussen Ultras Kampen vol op deze derby.

Een urinoir in de kantine.

Hicham Ziyech was de laatste speler die voor zowel DOS Kampen als IJVV heeft gespeeld. De oudere broer van Hakim Ziyech speelde in het begin van zijn amateurcarrière voor DOS, maar keerde later in de regio terug als speler van IJVV. Mike: “Hij is toen flink voor rotte vis uitgemaakt. Hij had beter niet naar IJVV kunnen gaan. Dat heeft hij geweten.” Bij DOS hebben ze ook een bijnaam voor IJVV’ers. “We noemen ze de boertjes,” vertelt Mike verder. “Ze komen van de verkeerde kant van de IJssel.”

Supporters van DOS Kampen hebben zelf ook een bijnaam. Ze worden de ‘de Poelänten’, oftewel ‘de eenden’ genoemd. Op hun oude terrein betraden eenden vanuit de stadsgracht vaak het veld tijdens wedstrijden, die moesten dan weggejaagd worden. Zo kregen aanhangers van de club die bijnaam. Ultras Kampen draagt de naam met trots. Daffy Duck van de Looney Tunes komt terug op veel van de doeken die ze maken.

Sem beent vlak voor de wedstrijd weer zenuwachtig heen en weer om de boel te coördineren. Achter de staantribune wordt een stevige doos met vuurwerk klaargezet voor de spelersopkomst. Voor de tribune rollen de Ultras met hulp van de groep kinderen een gigantisch doek uit. Erop staat de tekst ULTRAS KAMPEN, met in het midden een gigantische Daffy Duck. De eend houdt een fakkel vast, waarachter de Ultras een enorme drietand met vuurwerk houden. Die wordt bij de spelersopkomst aangestoken, net als de potten achter de staantribune.

Ik sprint naar de andere kant van het veld om het geheel goed te kunnen zien. “Moet je kijken!”, hoor ik een speler van DOS Kampen tegen een teamgenoot zeggen terwijl ze naar de middencirkel lopen. “Dit is toch niet normaal.” De enorme fakkel van Daffy Duck brandt stevig, terwijl achter hem tientallen vuurpijlen de lucht in vliegen. Het publiek op de hoofdtribune en langs de kant applaudisseert voor de actie, en onder de staantribune breekt gezang en getrommel uit.

Zo snel als de doeken en fakkels de lucht in gingen voor de wedstrijd, is alles na de spelersopkomst ook weer weg. Onder aanvoering van Davy wordt alles binnen een paar minuten vakkundig opgerold. Terwijl de spelers aan de wedstrijd zijn begonnen, staan Davy en Sem lachend naast elkaar op de staantribune. “Zo, ik ben even helemaal van de wereld. Ik ben blij dat de actie zo goed gelukt is,” zegt Sem. Davy doet er nog een schepje bovenop. “Voor mij is de wedstrijd nu al zestig procent geslaagd,” zegt hij.



Gelukkig maar, want het eerste elftal van DOS Kampen laat het vervolgens afweten tegen IJVV. De eerste helft levert geen doelpunten op, waarna IJVV op voorsprong komt in de tweede helft. Dan krijgt DOS Kampen een penalty, die erin wordt geschoten. Ultras Kampen gaat even los, en er worden een paar fakkels en rookpotjes ontstoken. Maar niet veel later scoort IJVV de 1-2 en daar blijft het bij. Het is geen ramp, want DOS Kampen staat nog steeds eerste in de competitie, maar de club heeft een mooie kans laten liggen om uit te lopen op de concurrentie. Bovendien staan ze nu voor lul tegenover de boertjes.

Guido praat met een verslagen Davy.

De tribunes stromen snel leeg. De jochies zijn ook snel verdwenen, hun spandoekjes en vlaggen laten ze achter. De jongens van Ultras Kampen blijven als enigen verslagen staan. Davy vouwt zijn handen achter zijn hoofd en leunt tegen een muurtje. Hij baalt het meest. “We kunnen hier lang of kort over lullen, maar als je je kansen niet afmaakt, ga je niet winnen.” Mike steekt voor de vorm nog een fakkeltje of en gooit die op de grond, terwijl de rest begint met opruimen. Ik help een handje mee door wat vlaggen naar de overkant van het veld te dragen. In de kantine dreunt muziek, maar de sfeer zit er na de nederlaag niet best in.

Maar goed, DOS Kampen staat nog steeds eerste in de competitie, en de kans is groot dat ze dit seizoen gaan promoveren naar de eerste klasse. Daar wacht de aartsrivaal Go Ahead. Voor die derby heeft Sem al grootse plannen, vertelt hij vlak voordat ik naar huis vertrek. “Kom je dan weer langs voor een reportage?”, vraagt Sem. Ik beloof dat ik dan terugkom. Maar ook als DOS niet promoveert, zit de toekomst van Ultras Kampen wel gebakken.

