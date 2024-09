Luister naar het nieuwe nummer van Descendents, en God wat is het fijn om deze zin te schrijven

Beeld door Kevin Scanlon

Laten we eerlijk zijn: niemand zat echt te wachten op een nieuw album van Descendents. De iconische punkband heeft al twaalf jaar geen plaat uitgebracht en, tot voor kort, lieten ze op geen enkele manier blijken dat ze dat überhaupt van plan waren. Maar 2016 is met de reünie van The Misfits en het hoge aantal sterfgevallen van iconen best een gek jaar. Nu mogen we dus ook uitkijken naar een nieuw album van Descendents.

Videos by VICE

Op hun nieuwe album Hypercaffium Spazzinate kun je de originele bezetting verwachten: Milo Aukerman, Bill Stevenson, Stephen Egerton en Karl Alvarez. Afgaand op het nieuwe nummer Victim of Me mag je ook uitkijken naar hun karakteristieke korte, snelle en melodieuze sound. Aukerman zingt: “No longer will I travel aimlessly”, waardoor we ons afvragen of de leden, die nu in de vijftig zijn, eindelijk echt volwassen zijn geworden, sinds de tijd van I Don’t Want to Grow Up. Maar met Stevensons voorliefde voor scheetgrappen zal dat ongetwijfeld wel meevallen.

Ondanks het feit dat recente bandreünies vaak onsuccesvol zijn gebleken – sommige gepensioneerde artiesten kunnen hun oeuvre maar beter met rust laten – is het verfrissend om te zien hoe de band de punktroon weer beklimt en de jongere generatie laat zien hoe het moet.

Hypercaffium Spazzinate komt op 29 juli uit op Epitaph en je kunt hem hier vooruitbestellen. Luister Victim of Me hieronder.

1. Feel This

2. Victim Of Me

3. On Paper

4. Shameless Halo

5. No Fat Burger

6. Testosterone

7. Without Love

8. We Got Defeat

9. Smile

10. Limiter

11. Fighting Myself

12. Spineless and Scarlet Red

13. Human Being

14. Full Circle

15. Comeback Kid

16. Beyond The Music