Onze gebeden zijn verhoord, Desiigners ‘Tiimmy Turner’ is eindelijk uit

Desiigners nieuwe single Tiimmy Turner is geniaal gemarket. Het werd geïntroduceerd als een intrigerende, bijna hypnotiserende XXL freestyle, en vervolgens plaagden ze ons met de video waarin de rapper met Kanyes rechterhand Mike Dean een snippet van het nummer luistert. Langzaam begonnen mensen opgewonden te worden en de fanremixes en cover art doken opeens overal op. De hype is nu al een tijdje gaande, maar onze gebeden zijn eindelijk verhoord: het volledige nummer is uit.

Zoals je zou verwachten, is het een duistere clubbanger waarop Desiigner laat horen hoe scherp hij is. Toch is de track een beetje stroperig, ondanks het feit dat de duistere en gelaagde productie van Mike Dean imponerend klinkt. De beat verandert op het eind, en dat is verrassend en zelfs mooi, maar het slaat eigenlijk nergens op. Aan de andere kant slaat de hele aanloop naar deze release nergens op en kun je maar beter gewoon van de track genieten. Beluister Tiimmy Turner hieronder.