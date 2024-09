Desinvestering in fossiele brandstoffen verdubbelde in de afgelopen 15 maanden

Iets meer dan een jaar geleden was het groot nieuws dat duizenden mensen en honderden instituties, die samen meer dan biljoen dollar waard zijn, beloofden hun investering in fossiele brandstoffen terug te halen.

Mijn toenmalige collega schreef dat dit een “ongelofelijk bedrag” was. Een teken dat grote investeerders serieus van plan zijn klimaatverandering te bestrijden met hun portemonnee. Een jaar later is hun aantal verdubbeld.

Videos by VICE

Volgens een rapport van DivestInvest, een filantropische organisatie die de desinvestering aanvoert, hebben meer dan 688 instituties en 60,000 individuele investeerders die samen 5.2 biljoen dollar waard zijn hun investeringen in fossiele brandstof teruggehaald en deels geherinvesteerd in schone energie.

In september 2015 hadden 436 instituties en 2.040 individuen ter waarde van 2.6 biljoen dollar gedesinvesteerd. Ter vergelijking, de totale waarde van investeerder die zich hebben teruggetrokken uit de brandstofmarkt was net 52 miljard dollar in september 2014.

“Het is duidelijk dat de overgang naar een toekomst van schone energie onvermijdelijk is en dat investeerders hierin een sleutelrol spelen,” zei VN Secretaris Generaal Ban Ki-Moon in een statement.

Desinvestering wordt steeds meer gezien als sterke actie die bedrijven en particulieren ertoe bewegen de overstap naar schone energie te maken. De beweging begon serieuze vormen aan te nemen in 2011 toen studenten petities indienden bij hun universiteiten om hun investeringen in fossiele brandstoffen terug te trekken.

Wat begon als een gimmick, lijkt nu een jaar na het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs momentum te krijgen.

“Op de eerste verjaardag van Parijs, en na een historische verkiezing in de VS, is desinvestering harder nodig dan ooit,” zei Ellen Dorsey, leider van DivestInvest, in een statement.

“Als de overheid faalt, nemen mensen hun verantwoordelijkheid. Van Apartheid in Zuid-Afrika tot de frontlinie van klimaatverandering, financiën is een breekijzer voor verandering. Overheden zouden zich aan hun beloften moeten houden, maar investeerders moeten stemmen met hun geld.”