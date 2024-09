​Detroit Swindle kreeg deze lekker eigenaardige surpriseremix van Frits Wentink

Je hebt van die vriendengroepen die vol zitten met uitslovers. Ieder jaar weer willen ze elkaar overtreffen met ingewikkelde surprises waar ze dagen aan hebben zitten werken. De een bouwt de Droomvlucht na in een kijkdoos – en kijk, de elfjes fladderen écht heen en weer –, de ander geeft een ingewikkeld raadsel cadeau waarvoor je met blacklight de schuur in moet. En ieder jaar weer worden de verrassingen groter en megalomaner.

Je zou het label Heist van Lars en Maarten, de jongens van Detroit Swindle, best kunnen vergelijken met zo’n vriendengroep. Twee jaar geleden riepen ze de traditie in het leven om met alle artiesten van het label verrassingsremixes voor elkaar te maken. Op 2 december verschijnt het jaarlijkse resultaat: The Roundup Part 3, met de coolste reeks remixes die ze tot nu toe uitbrachten. “Elke Roundup is speciaal voor ons, omdat het als het ware een samenvatting of opsomming is van wat we dat jaar hebben gedaan op Heist. Het is een beetje alsof we Sinterklaas vieren met het label”, mailt Detroit Swindle. “Alle namen worden letterlijk geloot. Wie wie remixt hangt af van het lot, en dat zorgt voor te gekke combinaties. Inmiddels is het een mooie traditie geworden die het familiegevoel benadrukt en versterkt.

Luister hieronder voor het eerst de Frits Wentink-remix van Detroit Swindle-nummer Future Imperfect. Het is een ontspannen, elegant en jazzy houseliedje, waar tegelijkertijd een eigenaardige kwinkslag in zit, precies zoals je van Frits verwacht. Detroit Swindle: “Hij heeft zo’n unieke sound. Als hij met een remix aan de slag gaat, weet je dat er zoveel nieuws bijkomt dat het geen nieuwe interpretatie van het origineel meer is, maar echt iets van hem, met zijn eigen crazy vibe.”