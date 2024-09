Detroit Swindle maakte deze exclusieve NYE-mix voor ons

Stel nou dat je met Oud en Nieuw een huisfeestje crasht (of geeft!) en de aux-kabel hebt weten te veroveren? Welke muziek zet je dan op? We vroegen een paar van onze favoriete artiesten om een speciale NYE-mix voor ons te maken. Ze krijgen ieder een uurtje, waardoor jij de hele nacht gebakken zit, je laptop achter slot en grendel kunt zetten en alsmaar door kunt dansen op een sterrenline-up die zich kan meten met de leukste oudjaars-feestjes. We gooien iedere dag een mix online, en beginnen vandaag met de heerlijk frisse housey mix van Detroit Swindle.

Maarten Smeets en Lars Dales zijn sowieso on fire dit jaar. Ze deden laatst nog een Boiler Room met alleen maar vinyl, zelfs Matthew Herbert voelt zich genoodzaakt een remix te maken voor het duo en hun label Heist Recordings gaat alsmaar lekkerder. Laat je huisfeestje door ze overnemen, prop een appelbeignet in je mond en swingen maar.