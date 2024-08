De Amstelveense Christian won dit weekend per ongeluk het NK swipen

Afgelopen weekend bewees dat swipen naast een manier om je scherm te ontgrendelen of een medemens te vinden om mee te paren, ook een serieuze sport is. Honderd Nederlanders schreven zich in voor het allereerste NK-swipen. Van gekke NK’tjes schrik ik allang niet meer. We wonen tenslotte in een land dat nog net geen kampioenschap organiseert voor het laten van een scheet. NK zo snel mogelijk oesters steken, NK spelen met Pokémonkaarten, het WK Excel, NK zo snel mogelijk een 1000 stukjes tellende puzzel van Jan van Haasteren foutloos leggen (tip: klik op deze link) – noem maar op.

In een tijd waarin we ons de wc-bril in de billen swipen op zoek naar de liefde, tweedehands spullen, een woning of ‘gewoon effe gluren wat de 860 mensen die ik volg op Instagram aan het doen zijn’, was het maar afwachten totdat met je vinger over een smartphonescherm vegen tot een serieuze sport verheven werd. We zouden erop kunnen haten, maar ach, het is bijna Kerst. Laten we vieren dat Nederland er weer een prestigieus toernooi bij heeft en doen wat een goed persoon betaamt: interesse tonen.

“Wist je dat we gemiddeld 150 keer per dag onze smartphone ontgrendelen? Dat is elke zeven minuten.” Bas Gerritsen (27), de trotse oprichter van het NK, meette dit via Pabbl, een app die hij maakte waarmee gebruikers punten kunnen verdienen met hun ontgrendelgedrag. Met die punten kunnen ze dan bijvoorbeeld een gratis kaasbroodje of PlayStation 4 verdienen. “Toen ik me realiseerde dat mensen zó vaak hun telefoon openen met een swipe, om vervolgens andere apps te gebruiken waarbij ze weer moeten swipen, dacht ik: dit is de moeite waard om een NK voor te organiseren.”

Van de honderd inschrijvingen kwamen er uiteindelijk maar twintig kandidaten opdagen: negentien jongens en één meisje. “Door het slechte weer,” vermoedt Gerritsen, die volgend jaar hoopt op duizend inschrijvingen.

Aan de tachtig Nederlanders die hun zaterdag doorbrachten met af en toe beteuterd door het raam naar de neerkletterende regen turen: boe! Winnaar Christian Sercan (16) uit Amstelveen daarentegen verdient een felicitatie. Ik belde de snelste swiper van het land op en schreef dat gesprek hier neer:

Motherboard: Je gaat de geschiedenis in als Nederlands allereerste kampioen snelswipen. Gefeliciteerd!

Christian: Dankjewel.

Hoe heb je je overwinning gevierd?

Mijn familie is langsgekomen om het te vieren. We hebben samen gegeten.

Hoe kwam je erbij je in te schrijven?

Ik zag de aankondiging langskomen en meldde me aan, gewoon voor de lol. Ik vroeg ook wat andere vrienden om mee te doen. Maar alleen één vriend en ikzelf kregen een mail terug dat we mochten meedoen.

Christian staat de pers te woord

Sta je er in je vriendenkring om bekend een absurd snelle swiper te zijn?

Nee. Ik wist niet dat ik hier zo goed in was. Ik was er in eerste instantie om lol te hebben, en ik wilde graag derde worden om de powerbank te winnen. Maar toen won ik.

Geen powerbank helaas. Wat won je wel?

Een grote beker en een telefoon van 500 euro. Maar die geef ik aan mijn broertje, hij heeft nog geen telefoon.

Hoe heb je je op het NK Smartphone Swipen voorbereid?

Ik heb me niet echt voorbereid. Ik dacht dat we alleen naar rechts moesten swipen. Bleek dat we verschillende kanten op moesten swipen! Dat was een beetje onverwachts.

Alle kanten op swipen?

Ja, 360 graden. Ze hadden een soort spel gemaakt: Bij elke swipe zag je een ander plaatje als achtergrond, met daarop een pijltje die een bepaalde kant op wees. Je moest het plaatje zo snel mogelijk wegswipen. Als je de goede kant opgeswipet had, kreeg je punten. Elke ronde duurde dertig seconden en in totaal waren er zo’n tien rondes. Ik heb dus driehonderd secondes geswiped.

Was de finale spannend?

Ja. Ik kon niet zien hoeveel punten mijn tegenstanders hadden. Maar toen ik van mijn scherm opkeek, merkte ik dat alle camera’s op mij gericht waren. Toen had ik door dat ik gewonnen had. Ik had 16.000 punten gescoord, die links van me 13.000, die rechts van me 15.000 en de vierde kandidaat iets meer dan 15.000.

Wat was je recordaantal swipes in dertig seconden?

Dat gaf de score niet aan. Maar als ik 16.000 punten behaalde, betekent dat dus iets tussen de 100 à 200 swipes in dertig seconden.

Wat is nou eigenlijk de beste swipetechniek?

Eén vinger gebruiken. Sommige mensen hebben hun linker- en rechterduim klaarstaan, maar met twee vingers maak je teveel fouten. Ik legde de telefoon in mijn linkerhand en gebruikte alleen mijn rechter wijsvinger. Dat is de beste manier. Je telefoon in dezelfde hand als je swipevinger leggen werkt ook minder goed.



Christians houding (uiterst rechts) verraadt meer over zijn techniek: een rechte rug en het scherm dicht genoeg bij het gezicht.

Hoe komt het dat je zo goed bent in swipen?

Geen idee. Ik speel niet eens spelletjes op m’n telefoon, enkel op de computer.

Tinder?

Nee.

Happn?

Nee.

Instagramstories?

Nee.

Natuurtalent?

Ja, zo kan je het zeggen.

Waarom is swipen iets wat competitie-waardig is?

Waarom niet?

Goeie. Hoe gaat het leven nou verder nu je Nederlands kampioen bent?

Ik heb echt geen flauw idee. Misschien wil ik de computerkant op en leren programmeren, maar misschien wil ik ook mondhygiënist worden.

Doe je volgend jaar weer mee?

Ja, natuurlijk. Maar als meer mensen zich inschrijven, ga ik misschien wel trainen. Dan moet daar wel een app voor komen.

Dankjewel