Deze 24-jarige Japanse pornoster lijkt op een kind

Eens in de zoveel tijd, misschien één keer per decennium, betreedt er iemand de porno-industrie die je volledige aandacht verdient. Perfect vormgegeven adonissen en geile prachtvrouwen met acrobatische anale skills zorgen misschien gegarandeerd voor orgasmes, maar het zijn de uitzonderingen in de porno-industrie die ons echt fascineren. En, uiteraard, voor lange tijd in onze gedachten blijven.

Ik hoorde voor het eerst over Kohey Nishi via een link die me werd toegestuurd met de titel “Japanese Porn Prodigy Looks 12.” Na een van de riskantere clicks van mijn volwassen leven ontdekte ik een schat aan video’s met een volwassen man die op een jochie lijkt en verzorgd en vertroeteld wordt door welgevormde vrouwen, voordat hij en/of een andere gast ze neukt. Ik besloot dat ik meer over dit mysterieuze mankind te weten moest komen.

Videos by VICE

Met wat hulp van Hideki Kobayashi van VICE Japan vroeg ik de opkomende pornosensatie, ook bekend als Nishikun, over zijn strijd, ambities en de voordelen van zijn porno voor de wereld.

Foto via Nishikun’s Facebook

VICE: Even ter opheldering: hoe oud ben je?

Kohey Nishi: Ik ben 24.

En hoe lang ben je?

Mijn lengte is 109 centimeter.



Hoe begon je met dit soort filmpjes? Werd je ervoor gevraagd of heb je het zelf bedacht?

Ik werd drinkmaatjes met Kei Morikawa, een Japanse regisseur van zowel mainstreamfilms als porno. Hij stelde me voor aan Ganari Takahashi, een ondernemer in de Japanse porno-industrie. Mr. Takahashi liet me mijn eerste pornofilmpje produceren nadat ik hem een presentatie had gegeven. Hij evalueerde het als volgt: “Het is zeer uniek. Jij bent de enige die dit soort video’s maakt.” Toen werd ik de eerste exclusieve regisseur voor Soft On Demand, een van de grootste pornoconglomeraten in Japan, die opgericht werd door Mr. Takahashi.

Heb je jezelf bewust geprofileerd als iemand die op een kind lijkt? Ben je ervan bewust dat het jouw aantrekkingskracht binnen de markt is?

Ja. Er is geen een andere volwassen man die meer op een kind lijkt dan ik! En dat geldt niet alleen voor de porno-industrie. Je kan soms niet eens echte kinderen casten [voor non-pornografische klussen], dus ik zou dat gat in de markt willen vullen.

Brengt je conditie ook problemen met zich mee?

Ik ben gediagnosticeerd met mucopolysacharidose, een progressieve ongeneeslijke ziekte. Ik heb een beenmergtransplantatie gehad en die stopte de ontwikkeling van de ziekte. Het was een wonder want tegenwoordig wordt gezegd dat de behandeling geen effect heeft.

Dat gezegd hebbende, als je eenmaal de symptomen hebt, herstel je er niet van. Bovendien heb ik wat nawerkingen van rhabdomyosarcoma en een breintumor die ik op mijn derde had. Dus ik kamp met wat lichamelijke moeilijkheden. Ik word niet langer. Ik kan niet langer dan vijf minuten op mijn benen staan. Ik kan geen plastic flesje openmaken. Ik kan nauwelijks met mijn linkeroor horen, enzovoort. Toch ben ik gewend geraakt aan mijn aandoening omdat ik er al sinds jongs af aan mee leef. Hoewel ik soms iemands hulp nodig heb, kan ik deze situaties ook met mijn kennis oplossen. Ik kan bijvoorbeeld een plastic flesje openmaken met een tang.

Het enige waar ik me zorgen over maak is mijn nek. Hij is te zwak, dus ik raak misschien vanaf mijn nek verlamd als ik mijn ruggenmerg beschadig. Ik probeer me er niet te veel zorgen over te maken want het kan niet verholpen worden. Ik bedenk wel wat ik doe als ik ooit verlamd word.

Heb je je ooit afgevraagd of je filmpjes ervoor zouden kunnen zorgen dat er kinderen misbruikt worden?

Er is me ooit verteld dat de filmpjes gevaarlijk zouden zijn, omdat ik op een kind lijk. Maar misschien kan mijn werk seksueel misbruik bij kinderen juist voorkomen, net zoals oorlogsfilms en schietspellen kunnen bijdragen aan vrede.

Zijn er uitdagingen of beperkingen aan wat je kan doen tijdens het maken van deze filmpjes?

Ik heb geen beperkingen of moeilijkheden met mijn lengte. Zoals ik al zei kan ik niet lang op mijn benen staan, maar porno-opnames worden meestal gedaan terwijl ik op een bed lig, dus heb ik er geen problemen mee. Hoewel het niets met mijn handicaps te maken heeft, is het moeilijk om een erectie te krijgen als er veel mensen om je heen staan, en je ook nog eens de crew moet aansturen.

Zijn er opnames geweest waar je gewond raakte?

Nee, die zijn er niet, maar ik heb flinke spierpijn na elke opname.

Wat is je favoriete filmpje?

Ik heb een zwakke plek voor mijn eerste filmpje, Nice to Meet You, I am Nishikun, a 109cm Porn Director, Feat. Mao Hamasaki. Maar vanuit het oogpunt van het publiek zou mijn beste werk Having Sex in the Magic Mirror Box Car with a Female College Student with F-Cup Breasts Who Wants to Be a Kindergarten Teacher kunnen zijn, omdat die film heel erotisch, interessant en uniek is. Ik ben de enige persoon die hem had kunnen maken!

Wat vind je het leukst en minst leuk aan het regisseren van en spelen in deze films?

Ik ben blij dat ik pornoregisseur ben omdat ik mijn gevoel kwijt kan in mijn werk. Als porno-acteur kan ik gebruik maken van mijn sterkte punten. Daarom heb ik besloten om te acteren in filmpjes. Nu doe ik waardevolle ervaringen op, dus ik ben blij dat ik betrokken ben geraakt in de industrie. Ik heb geen problemen met mijn carrière.

Hoe heeft in porno spelen je liefdesleven beïnvloed?

Dankzij mijn carrière in porno heb ik nu meer kansen om op date gevraagd te worden door dames.

Hoe vaak word je herkend op straat? Hoe zijn je fans? Zijn er enge ontmoetingen met hen geweest?

Ik voel vaak dat er iemand naar me kijkt, maar mensen roepen me niet vaak na hier in Tokio. Ik ontvang online wel veel berichten.

Ik denk dat ik populair ben bij 16-jarigen, tot ongeveer 25-jarigen. Ik heb ook een groot aantal vrouwelijke fans.

Soms ontvang ik emails met negatieve dingen erin, maar ik heb nooit enge ontmoetingen gehad omdat ik zelden word benaderd door fans op straat.

Wat deed je voor je pornocarrière? Wat zou je erna willen doen?

Voordat ik mijn pornocarrière begon, werkte ik anderhalf jaar als computerprogrammeur bij een bedrijf en toen een half jaar als freelancer. Ik zou in de toekomst graag in non-erotische films willen spelen en in Amerikaanse porno.

Heb je enig advies voor mannen die ontevreden zijn met hun lengte en het gevoel hebben dat het invloed heeft op hun liefdesleven?

Er zijn veel factoren die je charme kunnen schaden en eigenlijk heeft je lengte er niet veel invloed op. Je geef je lengte gewoon de schuld van je gebrek aan populariteit en negeert andere factoren. Als je de realiteit onder ogen ziet en jezelf blijft uitdagen zal je populair worden bij de dames.