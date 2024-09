Deze 3D-kunstenaar verandert simpele bollen in exotische planeten

Een Duitse kunstenaar stelt zich een futuristische wereld voor waar het landschap bestaat uit kleurrijke zeepbellen en de aarde openbreekt in kristallen. De 22-jarige digitale kunstenaar Phillip Lück heeft de 3D-technieken zelf aangeleerd door naar YouTube-video’s te kijken. Hij geeft toe dat het niet zo ingewikkeld is als het lijkt: “meestal improviseer ik gewoon.”

Lück doet er meestal twee uur over om een simpele geometrische vorm te veranderen in een 3D-kunstwerk. “Ik begin met een simpele vorm en voeg vervolgens verschillende dingen toe om het wat boeiender te maken. Deze ‘toevoegingen’ zijn meestal willekeurige bollen, rook, of dan plaats ik alles gewoon in een landschap en speel ik met de schaduwen.” Hij probeert bijna elke dag een nieuw design op Instagram te plaatsen. “Er zit niet echt een duidelijke gedachte of logica achter mijn beeld,” vertelt Lück, “Ik probeer gewoon een unieke visuele taal te ontdekken, zodat mijn beeld kenmerkend wordt.”

