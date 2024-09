Deze 66-jarige broedende zeevogel is een voorbeeld van volharding

Dit is één zeer oude vogel. Ze overleefde al 12 presidenten (of 26 kabinetten als je het per se op Nederland wil betrekken), een handvol oorlogen, de uitvinding van het internet en een hoop bullshit tussendoor, waaronder een tsunami. Ze heeft om overduidelijke redenen de naam Wisdom gekregen, want wat ze ook aan het doen is, ze doet het goed.

In bepaald ornithologische kringen is Wisdom – een laysanalbatros – een beroemdheid: ze is de oudste geringde vogel in het wild. In haar woonplaats, de Midway Atoll National Wildlife Refuge op Hawaii, worden vogels gevangen en geringd met een kleine metalen of plastic band rond een van hun poten. De nummers op de band helpen wetenschappers om het gedrag van individuele vogels bij te houden en de soort als geheel te bestuderen.

Videos by VICE

De gemiddelde levensduur van deze soort is 12-64 jaar, maar daar zit ook de leeftijd van Wisdom bij die het gemiddelde oprekt. Voordat zij zo vreselijk oud werd, was de oudste 40.

Aan het begin van de vorige eeuw werden albatrossen “met duizenden tegelijk geslacht om hun veren te verkopen voor het gebruik in dameshoeden in Europa,” volgens deU.S. Fish and Wildlife Services. Om deze reden verklaarde Theodore Roosevelt in 1909 de noordwestelijke Hawaiiaanse eilanden als een van de eerste beschermde vogelreservaten.

Wetenschappers vermoeden dat Wisdom enkele tientallen kuikens op de wereld heeft gezet. Ze denken dat ze nu weer bezig is, aangezien ze eerder deze maand gespot is bij haar nest. Ze verdwijnt vaak een maand lang voor eenzame jaaguitjes, maar keert altijd terug naar Midway – net als de man die haar ooit geringd heeft, bioloog Chandler Robbins, die nu 98 jaar oud is.