Deze 8-bit videoclip is precies hoe jouw weekend er niet uit moet zien

Het Koreaanse nachtleven is grimmig en grauw in de nieuwe videoclip van XXX, een hiphopduo uit Seoel. De Franse animator Mattis Dovier maakte bij het nummer “Liquor” een video die erg doet denken aan de oude 8-bit computerspelletjes. Hij maakte eerder al de clip bij “Flight Attendant” van XXX in dezelfde stijl: zwart-wit, veel puntjes en flink duister.

De video begint met het gezicht van een onbekende dode man. Hij ligt in de regen en er sijpelt bloed uit zijn mond. In het volgende shot zien we een neonverlichte stad en een louche stripclub. Binnen staat een jongeman met een tattoo van een roos in zijn nek de ene naar de andere cocktail achterover te klappen. Via een van die drankjes wordt hij gedrogeerd, waardoor hij – niet geheel verrassend – zowel kotsend op wc als in een gevecht terecht komt.

Voor de rest van het verhaal moet je vooral clip gaan kijken: