De maandag is zoals altijd weer een bittere pil. Terwijl je met slaap in je ogen en je ziel onder je arm begint aan je werk of studie, is er maar één juiste manier om deze ellende een klein beetje draaglijk te maken: muziek. Gelukkig staan je vrienden van Noisey voor je klaar met een overzicht van de beste albums die afgelopen week zijn uitgekomen. Tast toe.

Call Super – Arpo

https://open.spotify.com/embed/album/1W82J9mTKaD3YrKzb867q1

Yung Lean: Stranger

Whitney: Light Upon the Lake: Demo Recordings

Cloak: To Venomous Depths

M.E.S.H. Hesaitix

https://open.spotify.com/embed/album/2ZOBHonct7EfExtBaVnVyi

Sleigh Bells: Kid Kruschev

Field Medic: Songs from the Sunroom

Auðn: Farvegir Fyrndar

Angel Olsen: Phases