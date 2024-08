Deze 85-jarige vrouw leert pinguïns zwemmen

Op een herfstochtend laadt de 85-jarige Sylvia Durrant 10 pinguïns in een kleine, rode trolley. Het is 6 uur: tijd voor zwemles.



Terwijl de pinguïns langzaamaan hun piepkleine oogjes open doen, legt ze hen in de trolley, de kleinsten in een blauwe wasbak en de anderen in een klein hokje. Sylvia en haar vriendin Annwyne Standish rijden het rode wagentje vervolgens over de stenen naar Campell’s Bay Beach, in Auckland.

Sylvia is een gepensioneerde verpleegster, die al meer dan 35 jaar voor zieke en gewonde vogels zorgt. Op deze ochtend mogen de pinguïns lekker in de zee waggelen, zwemmen en in het ondiepe water blijven. De hond van Sylvia, Missy, houdt een oogje in het zeil. Als de pinguïns naar te diep water wiebelen, roept zij ze terug.

Sommige pinguïns kunnen niet meer overleven in het wild. Zij blijven permanent bij Sylvia. Bijvoorbeeld Dinky, die hersenletsel heeft opgelopen door een stel zeemeeuwen. Toen Dinky onverhoopt vast kwam te zitten in het zand, pikten ze ‘m namelijk flink op z’n kopje. Sindsdien heeft Dinky moeite met lopen en valt-ie vaak voorover. Maar zwemmen, dat kan-ie “bijna net zo goed als de anderen.”

Casey en Bernie missen allebei een vleugel. Die van Casey is eraf gebeten door een vis, en Bernie is maar met één geboren. De blauwe plekken op de handen van Sylvia zijn veroorzaakt door de kleine, agressieve pinguïn Temper Tantrum.

De anderen van de groep zijn er tijdelijk – vier ervan worden door Sylvia verzorgd omdat ze in januari zijn geboren in plaats van oktober. Dat betekent dat ze “te jong en niet dik genoeg zijn” om te kunnen overleven. Ze zullen worden vrijgelaten als de winter ten einde komt.

Sylvia is begonnen met het verzorgen van vogels omdat ze zich verveelde. Nadat haar man overleed nam ze steeds meer vogels onder haar vleugel. Op een gegeven moment verzorgde ze wel duizend vogels per jaar. En dat zijn niet alleen pinguïns. Ze verzorgt ook duiven, havikken en ijsvogels. Annwyne helpt Sylvia al 20 jaar met de zwemlessen.

Sylvia rehabiliteert meestal 3 tot 4 pinguïns, totdat ze vrijgelaten kunnen worden. Maar dat werden er wel 30, vertelt ze, in de periode dat de America Cup in Auckland werd georganiseerd. De jachten en zeilboten zorgden ervoor dat de vissen het gebied verlieten. De pinguïns hadden bijna geen voedsel meer. Ze verzwakten en kwamen bij Sylvia terecht. Ze is bang dat het in 2021 weer zal gebeuren, als de Cup weer in Auckland wordt gehouden.

Sylvia komt rond van donaties. Het kost ongeveer 17,50 euro per week om een pinguïn te voeden. Dat doet ze elke dag. Ze eten octopus, vis, garnalen en andere zeevruchten.

Bekijk hieronder meer foto’s van de pinguïns en hun zwemlessen:

Dinky

Je kan Sylvia helpen door hier te doneren.