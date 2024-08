Deze 89-jarige sekscoach vindt dat masturberen bij je dagelijkse workout hoort

Sexpert en zelfbenoemd slet Karley Sciortino krijgt in seizoen twee van de Viceland-serie Slutever een lesje masturberen van de 89-jarige vulvatovenaar Betty Dodson. Betty vindt masturberen minstens zo belangrijk voor een goede gezondheid als een half uurtje beweging per dag. Om het beste in zichzelf naar boven te halen volgt Karley een intensieve training bij haar.

Vanaf 6 maart beginnen de nieuwe afleveringen van Slutever bij Viceland, en in deze video krijg je alvast een voorproefje van aflevering 5: vagina power. Klik hier voor de afleveringen van het eerste seizoen.