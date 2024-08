De maandag is zoals altijd weer een bittere pil. Terwijl je met slaap in je ogen en je ziel onder je arm begint aan je werk of studie, is er maar één juiste manier om deze ellende een klein beetje draaglijk te maken: muziek. Gelukkig staan je vrienden van Noisey voor je klaar met een overzicht van de beste albums die afgelopen week zijn uitgekomen. Tast toe.

Baths: Romaplasm

Frenna & Diquenza: We Don’t Stop

https://open.spotify.com/embed/album/7AcT4AI7ZSqb6K3920MiAH

Sharon Jones & The Dap-Kings: Soul of a Woman

Fever Ray: Plunge

Moth Cock: 0-100 at the Speed of the Present

Charlotte Gainsbourg: Rest

Tove Lo: Blue Lips

Yamaneko: Spa Commissions

T-Pain: Oblivion