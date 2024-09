Deze abstracte kleurexplosies zijn met alleen een iPhone gemaakt

Neonkleuren spatten uit elkaar en vormen abstracte patronen in de levendige, psychedelische prints van digitale kunstenaar Zouassi. In het uitgebreide werk van deze mysterieuze kunstenaar zijn verschillende kunststijlen verwikkeld: abstract, decoratief, expressief en naturalistisch. Het is daarom moeilijk om alle kunstwerken in één categorie te plaatsen. Op elk canvas zien we een uniek patroon of mengeling van kleuren die de mogelijkheden van verschillende texturen en samenstellingen tonen.

Door handig gebruik te maken van internet laat Zouassi zien dat je zonder opleiding of budget voor software toch je weg kan vinden in de kunstwereld. “Ik probeer rechtenvrij beeld, gratis software en sociale media goed te benutten om mijn kunst aan zoveel mogelijk mensen te kunnen laten zien. Qua hulpmiddelen heb ik eigenlijk alleen mijn iPhone,” vertelt hij aan The Creators Project. “In de afgelopen jaren hebben app-ontwikkelaars ons verwend met allerlei handige dingetjes. Ik sta nog steeds versteld van het feit dat je door middel van een klein apparaat kan renderen, foto’s kan nemen in hoge resolutie, foto’s kan bewerken, en ze vervolgens meteen met de hele wereld kan delen.” De kunstenaar prijst ook Getty Images als podium voor zijn kunst en de grote verzameling beelden zonder auteursrecht die het aanbiedt voor toekomstige beeldmakers. Bekijk het werk van Zouassi hieronder:

Je kan alles, van iPhone-hoesjes tot kussens met de prints van Zouassi, kopen in zijn webstore. Volg hem ook op Instagram en Facebook.