Deze abstracte zelfportretten lijken een teken van buitenaards leven

In de zelfportretten van de Hongaarse fotograaf Borbála Földes is ze zelf amper te herkennen. Met haar nieuwe serie zwartwitfoto’s, die voornamelijk uit haar eigen lichaam bestaan, verdwijnt haar identiteit volledig en blijven er alleen abstracte afbeeldingen van het menselijk lichaam over. Op deze manier lijkt ze de selfie-cultuur te bekritiseren.

Net als veel moderne fotografen, heeft Földes de vormen van het menselijk lichaam onder de loep genomen. Tegelijkertijd lijkt de serie een knipoog naar de fotografie van Robert Mapplethorpe. Maar ze gaat nog een stapje verder: ze vervormt het lichaam tot het onherkenbaar – bijna buitenaards – wordt. Zo elimineert Földes alle vooroordelen die we over het menselijk lichaam hebben.

Voor Földes is het lichaam een ruw materiaal, waar ze vervolgens mee gaat spelen. Een uitgestoken tong lijkt op een slang die uit een gat kruipt en een gestrekte nek lijkt eerder op een wolkenkrabber dan op een lichaamsdeel. Door de knokige uitsteeksels en complexe verdraaiingen, verdwijnt alle menselijkheid.



Toen Földes de beelden maakte, leek ze uit haar lichaam te treden: “Als ik door de camera kijk, word ik een buitenstaander, ” vertelt ze aan Creators. “Het is niet meer mijn eigen lichaam, maar vormen, textuur en schaduw. Tegelijkertijd laat ik de toeschouwer dichtbij komen en toon ik mijn ‘pure’ zelf.”

